Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения

Лидеры двух стран пообщались по телефону
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом обсудили отношения двух стран, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, главы государств обсудили сирийскую проблематику, в том числе ситуацию в Алеппо.
Напомним, накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла в Сирию, чтобы положить конец правлению сирийского президента Башара Асада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что для Кремля это заявление стало новостью. Кроме того, он добавил, что оно диссонирует с предыдущим заявлением Эрдогана и с общим пониманием ситуации.