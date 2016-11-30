Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом обсудили отношения двух стран, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили сирийскую проблематику, в том числе ситуацию в Алеппо.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла в Сирию, чтобы положить конец правлению сирийского президента Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что для Кремля это заявление стало новостью. Кроме того, он добавил, что оно диссонирует с предыдущим заявлением Эрдогана и с общим пониманием ситуации.