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США создадут комиссию по борьбе с «тайным влиянием» России

Конгресс утвердил выделение средств на эту инициативу

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, создающий межведомственную группу по противодействию скрытому влиянию со стороны России, в проекте также предусматривается выделение финансирования на эти нужды.

В поддержку документа проголосовали 390 конгрессменов, против — лишь 30. Под «российским влиянием» в документе понимаются «манипулирование СМИ» и «финансирование агентов влияния», передает РИА «Новости».

Ожидается, что в состав комиссии войдут представители нацразведки США, Минюста, Минфина, Минэнерго, Госдепа и ФБР. Члены этой группы должны будут готовить ежегодный отчет и представлять его в Конгрессе. Группа также будет обязана сообщать о тех мерах, которые она предпринимает для противодействия «тайным» действиям России.

Принятый Конгрессом США документ предусматривает в 2017 году выделение на эту инициативу $70 млрд. Документ будет рассмотрен Сенатом и в случае одобрения будет направлен на подпись президенту.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

США создадут комиссию по борьбе с «тайным влиянием» России

Конгресс утвердил выделение средств на эту инициативу

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