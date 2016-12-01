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Четверг,
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Боб Дилан проигнорировал встречу Обамы с нобелевскими лауреатами

Свое решение не присутствовать на приеме музыкант никак не объяснил

Американский поэт, писатель и музыкант Боб Дилан проигнорировал приглашение на встречу президента США Барака Обамы с нобелевскими лауреатами в Вашингтоне.

«К сожалению, Боба Дилана сегодня в Белом доме не будет, так что все могут расслабиться», — сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает «Лента.ру».

Он добавил, что Дилан свое отсутствие никак не объяснил. Эрнест также напомнил о том, что однажды Дилан и Обама виделись и глава американского государства встречей остался доволен.

Ранее Дилан сообщил Шведской академии, что не сможет приехать на вручение Нобелевской премии, пояснив, что очень занят. Музыкант добавил, что у него уже запланированы дела, о которых он договорился еще до объявления лауреатов.

При этом Боб Дилан заявил, что сожалеет, и подчеркнул, что для него честь принять Нобелевскую премию.

Напомним, 13 октября Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Боб Дилан проигнорировал встречу Обамы с нобелевскими лауреатами

Свое решение не присутствовать на приеме музыкант никак не объяснил

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