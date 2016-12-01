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Четверг,
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Госдума может продлить летнюю сессию в обмен на майский отпуск

Для повышения качества законодательной работы депутатам будет предложено уходить на каникулы в конце июля 

Госдума в 2017 году может изменить график работы, с тем чтобы депутаты уходили на летние каникулы не в начале июля, а в конце. В качестве компенсации парламентарии в этому случае могут получить неделю отпуска в майские праздники. Такая инициатива обсуждается в нижней палате, решение может быть принято в декабре, сообщил «Известиям» источник в руководстве Госдумы.

«Это повлияет позитивно и на качество законопроектной работы — не надо будет торопиться. Июльская спешка приводит к некачественным законам», — пояснил собеседник издания. Он напомнил, что Госдума, как правило, продлевает сроки летней сессии из-за большого количества законопроектов, которые необходимо рассмотреть до каникул. Как правило, в последние годы нижняя палата уходила на летний перерыв в сроки от 3 до 17 июля. Теперь продленная летняя сессия может стать штатным явлением.

«Июль — рабочий, последняя неделя — также региональная, — пояснил собеседник издания. — Спокойно можно в этом графике рассмотреть все инициативы правительства, потому что максимум, на что они шли ранее, — это задерживая палату до 17 июля». 

В качестве компенсации депутатам может быть предложен отпуск с 1 по 9 мая — как правило, на эти дни парламентарии всё равно стремятся уехать на отдых, что также негативно отражается на качестве законодательной работы, отмечает собеседник «Известий». 

Предлагаемые изменения, скорее всего, не потребуют поправок в законодательство (Трудовой кодекс), закон «О статусе депутата« или регламент нижней палаты. Речь идет об изменении графика работы Госдумы. Если положительное решение палаты будет принято, оно будет оформлено в декабре, с тем чтобы график весенней сессии уже верстался по новым правилам.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Госдума может продлить летнюю сессию в обмен на майский отпуск

Для повышения качества законодательной работы депутатам будет предложено уходить на каникулы в конце июля 

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