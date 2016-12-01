ВШЭ: Медицина в России неизбежно станет платной

Россиянам придется доплачивать за медицинские услуги в ближайшие 20 лет. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики в отзыве на проект бюджетного прогноза России до 2034 года.

Несмотря на то что право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях закреплено Конституцией за каждым гражданином страны, тот объем, а главное — качество медицинских услуг, на которые распространяется полис ОМС, не могут удовлетворить граждан. Свое заключение эксперты направили в Министерство финансов РФ в среду.

В случае если данные прогнозы оправдаются, ситуация затронет значительную часть населения, которой даже нынешняя «условно-бесплатная» медицина не по карману, считает Валентин Покровский, член Лиги здоровья нации, директор Института эпидемиологии. Ведь в очередях в условно-бесплатных поликлиниках обычно сидят пенсионеры, а работоспособные граждане в большинстве своем предпочитают посещать коммерческие медучреждения, сообщает «Ридус».

В настоящее время медицина в России на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который пополняется за счет отчислений с зарплат граждан и на 20% — из федерального и региональных бюджетов. Дефицит средств в фонде наблюдается уже сейчас и будет только нарастать.