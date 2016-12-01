В американском Балтиморе обстреляли покупателей магазина

В результате инцидента два человека погибли, шестеро получили ранения
На востоке США в городе Балтимор (штат Мэриленд) неизвестный открыл стрельбу по людям, стоящим у магазина.
Как сообщает телеканал CBS Baltimore, в результате инцидента один человек погиб на месте, еще один скончалось в больнице.
Также сообщается о четырех раненных, среди них один человек в критическом состоянии.
#BREAKING MORE: Investigation appears to be centered around convenience store. A body appears to be on scene. @cbsbaltimore #WJZ pic.twitter.com/DCv7mUxx6e— George Solis WJZ (@GeorgeSolisWJZ) 1 декабря 2016 г.
Преступнику удалось скрыться с места преступления. В настоящее время стражи порядка делают всё возможное для его задержания.
Предполагается, что стрельба может быть местью за убийство, произошедшее в этом районе несколько дней назад.