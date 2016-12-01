В американском Балтиморе обстреляли покупателей магазина

На востоке США в городе Балтимор (штат Мэриленд) неизвестный открыл стрельбу по людям, стоящим у магазина.



Как сообщает телеканал CBS Baltimore, в результате инцидента один человек погиб на месте, еще один скончалось в больнице.

Также сообщается о четырех раненных, среди них один человек в критическом состоянии.

Преступнику удалось скрыться с места преступления. В настоящее время стражи порядка делают всё возможное для его задержания.

Предполагается, что стрельба может быть местью за убийство, произошедшее в этом районе несколько дней назад.

