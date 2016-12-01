Самый длинный каток в Европе откроется в Казани

Самый длинный каток в Европе на искусственном покрытии откроется завтра в Казани. Он находится на Кремлевской набережной столицы Татарстана. Его протяженность — около 1 км.



Гуляющие по набережной не смогут попасть на лед без коньков. Для тех, у кого их нет, будет открыт пункт проката. По всей протяженности набережной расположатся кафе, сообщает ProKazan.ru.



Вход на каток будет не бесплатным. Со своими коньками — 50 рублей за день, а с прокатом — 130 рублей в час. Для малышей в ближайшее время тут же на набережной откроется отдельный детский каток. Вход на него свободный.

Что касается завтрашнего открытия катка, то оно будет весьма необычным. Гостям предложат конкурсы с подарками от Кремлевской набережной и показательное выступление фигуристов. Приглашен специальный гость — игрок хоккейного клуба «Ак Барс». Он и опробует лед.