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Вертолет доставит в больницу пострадавшего от падения дерева в Москве

Вторая потерпевшая от полученных травм скончалась

Женщина погибла в результате падения дерева на востоке Москвы. Еще один человек получил травмы и будет доставлен в больницу на вертолете, сообщил анонимный источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел в районе дома № 60 по Щелковскому шоссе.

«При падении дерева на придворовой территории возле дома 60 на Щелковское шоссе, предварительно, погибла женщина, еще один человек пострадал», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.

Женщина скончалась от полученных травм.  

Второй пострадавший находится в машине скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Вертолет Московского авиационного центра вылетел для эвакуации потерпевшего. Его планируют доставить в 36-ю городскую клиническую больницу.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Вертолет доставит в больницу пострадавшего от падения дерева в Москве

Вторая потерпевшая от полученных травм скончалась

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