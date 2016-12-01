Вертолет доставит в больницу пострадавшего от падения дерева в Москве

Женщина погибла в результате падения дерева на востоке Москвы. Еще один человек получил травмы и будет доставлен в больницу на вертолете, сообщил анонимный источник в экстренных службах столицы.



Инцидент произошел в районе дома № 60 по Щелковскому шоссе.



«При падении дерева на придворовой территории возле дома 60 на Щелковское шоссе, предварительно, погибла женщина, еще один человек пострадал», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.



Женщина скончалась от полученных травм.



Второй пострадавший находится в машине скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Вертолет Московского авиационного центра вылетел для эвакуации потерпевшего. Его планируют доставить в 36-ю городскую клиническую больницу.



Обстоятельства трагедии устанавливаются.