В Ленобласти мужчина угрожал самосожжением из-за невыплаты зарплаты

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина угрожал сжечь себя из-за того, что ему не выплатили зарплату.

Как сообщает ИА «Невские новости», им оказался рабочий, которому не выплатили зарплату за строительство жилого дома в 2014 году. Мужчина прибыл на территорию строящегося жилкомплекса, расставил вокруг себя канистры, наполненные бензином, после чего позвонил в прокуратуру.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось предотвратить акт самосожжения. Мужчину доставили в полицию, где он написал заявление по факту невыплаты работодателем заработной платы. Материалы направили в прокуратуру Кингисеппского района.