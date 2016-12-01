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В Ленобласти мужчина угрожал самосожжением из-за невыплаты зарплаты

Им оказался рабочий, которому не выплатили средства за строительство жилкомплекса в 2014 году

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина угрожал сжечь себя из-за того, что ему не выплатили зарплату.

Как сообщает ИА «Невские новости», им оказался рабочий, которому не выплатили зарплату за строительство жилого дома в 2014 году. Мужчина прибыл на территорию строящегося жилкомплекса, расставил вокруг себя канистры, наполненные бензином, после чего позвонил в прокуратуру.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось предотвратить акт самосожжения. Мужчину доставили в полицию, где он написал заявление по факту невыплаты работодателем заработной платы. Материалы направили в прокуратуру Кингисеппского района.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Ленобласти мужчина угрожал самосожжением из-за невыплаты зарплаты

Им оказался рабочий, которому не выплатили средства за строительство жилкомплекса в 2014 году

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