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«Слован» может бойкотировать матч КХЛ из-за долгов по зарплате

Игра команды с новокузнецким «Металлургом» намечена на 2 декабря

Игроки братиславской команды «Слован» могут бойкотировать домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого«Металлурга» из-за долгов по зарплате, которую игроки не получают уже несколько месяцев. Об этом заявил нападающий «Слована» Радек Смоленяк.

По словам футболиста, окончательное решение команда пока не приняла, однако ситуация близка к критической, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Согласитесь, в том, что ты приходишь домой с пустыми руками на протяжении нескольких месяцев, хорошего мало. Конечно, в команде есть опытные игроки, которые за время своей карьеры сумели накопить определенные средства. Но в то же время много и тех, у кого каждый евро на счету», — рассказал Смоленяк.

Матч между «Слованом» и новокузнецким «Металлургом» должен состояться 2 декабря. Встреча должна начаться в 21.00 мск.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«Слован» может бойкотировать матч КХЛ из-за долгов по зарплате

Игра команды с новокузнецким «Металлургом» намечена на 2 декабря

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