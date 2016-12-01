Движение электричек на Москву нарушено из-за двух ЧП

Сегодня утром два человека попали под колеса электропоездов, следовавших по Казанскому и Ярославскому направлениям Московской железной дороги. В связи с происшествиями движение поездов на данных участках задерживается. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Первый инцидент произошел в районе станции «Фрязино-товарная» в 07.30, где пешеход перебегал через перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось.

Второе ЧП случилось в 08.30 часов на Казанском направлении возле станции «Фрезер». Там женщина во время перехода по пешеходному настилу не обратила внимание на состав, шедший по другому пути, пропустив один поезд, сообщает сетевое издание m24.ru.

Оба человека получили травмы, оба состава ждали приезда скорой помощи. Оба инцидента повлияли повлияло на график движения утренних пригородных электропоездов Казанского и Ярославского направлений. Теперь в Москву они следуют с отставанием от расписания от 10 до 20 минут.

