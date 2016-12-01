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Главную елку Якутии зажгли от священного огня из глубин Полюса Холода

Капсулу с огнем древа жизни в столицу республики доставили самолетом

Центральную новогоднюю елку Якутии зажгли от священного огня из глубин Полюса Холода. В театрализованном представлении участвовали якутский Хранитель Холода Чысхаана и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

Ровно в 17.00 по местному времени одновременно засияли новогодние елки во всех 36 муниципальных образованиях Якутии. В регионе начался всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Он проводится ежегодно с 2010 года.

Огонь с соблюдением всех традиций и обрядов зажгли от священного древа жизни Аал Луук Мас, корни которого, по легенде, достигают Полюса Холода. Его поместили в специальную капсулу и в качестве факела для главной зеленой красавицы республики доставили из Верхоянска самолетом, передает ИА SakhaNews.

В аэропорту огонь встретил экстремал-бегун Дмитрий Горохов и вручил главному Деду Морозу страны. Он возьмет символ Холода у якутского Хранителя Холода и пронесет по всей стране, символизируя наступление зимы.

Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится ежегодно с 2010 года.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Главную елку Якутии зажгли от священного огня из глубин Полюса Холода

Капсулу с огнем древа жизни в столицу республики доставили самолетом

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