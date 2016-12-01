Путин: стабилизация экономики РФ не означает автоматического роста

Российская экономика прошла точку стабилизации двухлетнего кризиса, однако ее переход к росту не будет автоматическим, заявил президент России Владимир Путин.

«Стабилизация не означит автоматического перехода к устойчивому подъему», — сказал Путин, выступая в четверг с посланием к отечественному парламенту.



По его словам, главные «причины торможения кроются в наших внутренних проблемах».

«Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки», — пояснил российский лидер.

В таком случае, добавил он, стране пришлось бы «постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие».

«Такого мы себе позволить не можем. У нас есть другой путь», — подчеркнул президент.