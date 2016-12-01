Путин о юбилее революции: нельзя тащить расколы в сегодняшнюю жизнь

Пережитые Россией расколы прошлого нельзя тащить в современную жизнь страны, заявил в четверг президент Владимир Путин, комментируя предстоящее в 2017 году столетие революционных событий 1917 года.

По его словам, уроки истории следует использовать прежде всего для примирения.

«Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь», — сказал Путин, выступая в Кремле с посланием к отечественному парламенту.

Говоря о революции, российский лидер также отметил, что нельзя «в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки».