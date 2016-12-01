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Путин: посты, связи и заслуги не могут прикрывать коррупцию

Президент прокомментировал инциденты с чиновниками

Высокие посты, связи и заслуги чиновников не могут служить прикрытием коррупционных проявлений, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал череду громких инцидентов с чиновниками, самым высокопоставленным из которых стал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Вместо Улюкаева в среду президент назначил нового министра.

«Ни должности, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти», — сказал Путин, выступая в Кремле с посланием к парламенту.

В то же время, напомнил Путин, никто не вправе выносить вердикты о виновности или невиновности того или иного человека до решения суда.

Президент также дал оценку практике освещения так называемых резонансных случаев, к которой нередко прибегают силовые структуры.

«Борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат», — добавил он.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: посты, связи и заслуги не могут прикрывать коррупцию

Президент прокомментировал инциденты с чиновниками

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