МИД РФ: ракетные стрельбы Украины у границ России — опасный прецедент

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что попытки Киева использовать воздушное пространство России — это очень опасный прецедент.



«К сожалению, мы знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров», — цитирует Мешкова агентство «РИА Новости».



Напомним, на юге Украины стартовали учения с ракетными стрельбами, военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300.



Ближайшей точкой приближения к воздушному пространству Крыма, по заверению украинских военных, составляет не меньше 30 км.



Напомним, на прошлой неделе украинская сторона заявила о намерении провести стрельбы в районе Симферополя 1 и 2 декабря. В свою очередь Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. В МИД РФ назвали подобные действия провокацией.



Минобороны РФ опубликовало уведомление в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM предупреждение, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы российском объектам, ответным ударом будут уничтожены средства их запуска.



Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

