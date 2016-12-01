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МИД РФ: ракетные стрельбы Украины у границ России — опасный прецедент

Замглавы российского дипломатического ведомства считает, что подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что попытки Киева использовать воздушное пространство России — это очень опасный прецедент.

«К сожалению, мы знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров», — цитирует Мешкова агентство «РИА Новости».

Напомним, на юге Украины стартовали учения с ракетными стрельбами, военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300.

Ближайшей точкой приближения к воздушному пространству Крыма, по заверению украинских военных, составляет не меньше 30 км.

Напомним, на прошлой неделе украинская сторона заявила о намерении провести стрельбы в районе Симферополя 1 и 2 декабря. В свою очередь Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. В МИД РФ назвали подобные действия провокацией.

Минобороны РФ опубликовало уведомление в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM предупреждение, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы российском объектам, ответным ударом будут уничтожены средства их запуска.

Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

МИД РФ: ракетные стрельбы Украины у границ России — опасный прецедент

Замглавы российского дипломатического ведомства считает, что подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров

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