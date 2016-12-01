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Путин: фиксация налоговых ставок должна быть долгосрочной

Это должно произойти с 2019 года, заявил российский лидер

Налоговые ставки в России должны быть зафиксированы на долгосрочную перспективу, заявил в четверг президент Владимир Путин, выступая в Кремле с посланием к парламенту.

Он напомнил, что в 2014 году власти уже ввели четырехлетнюю заморозку налоговых условий для бизнеса и в условиях кризиса от нее не отказались.

По словам Путина, теперь власти страны планируют упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными, а от неэффективных инструментов -- отказаться.

Меры по детальной настройке налоговой системы, пояснил президент, предстоит разработать в течение 2017 года, а в 2018 году, несмотря на виток электорального цикла, принять их в виде поправок в законодательство.

«Необходимо <...> с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период», -- сказал Путин.

Российские власти, отметил глава государство, должны «так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель -- на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: фиксация налоговых ставок должна быть долгосрочной

Это должно произойти с 2019 года, заявил российский лидер

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