Телеканал Савика Шустера закрывается из-за нехватки денежных средств

Телеканал журналиста Савика Шустера 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года в связи с нехваткой денежных средств.



«Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Facebook телеканала.



В нем подчеркивается, что все украинские телеканалы, ведущие работу на медийном рынке страны, убыточны и существуют только за счет владельцев-олигархов.



«В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а у Савика забрали разрешение на работу», — подчеркивается в сообщении.



Ранее налоговая инспекция выписала штраф телестудии Шустера за несвоевременную подачу отчетной документации. Кроме того, 26 апреля государственная служба занятости Украины аннулировала разрешение телеведущему работать в стране из-за предоставления «недостоверной информации». Позднее суд восстановил это право.

