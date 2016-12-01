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Путин поднял акцизы на табак, алкоголь и топливо

Соответствующий документ был одобрен Советом Федерации 29 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017-2019 годы.

Согласно указу, Вырастут ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты.

Поправки в законопроект Государственная дума приняла еще 18 ноября, после 29 ноября их рассмотрел Совет Федерации. Споры развернулись в нижней палате парламента, а в верхней их утвердили почти без обсуждения, сообщает Утро.ru.

Теперь акцизы введены в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин поднял акцизы на табак, алкоголь и топливо

Соответствующий документ был одобрен Советом Федерации 29 ноября

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