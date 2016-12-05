Налоговый переполох

Многие жители Москвы не получили по почте налоговые уведомления, хотя срок оплаты налогов за 2016 год истек 30 ноября 2016 года. Некоторые с удивлением обнаружили, что квитанции были высланы им по тем адресам, где они не прописаны уже много лет. В отделениях ФНС, куда горожане обращались за разъяснениями, сообщали, что причина ошибок в сбое системы. 29 ноября департамент экономической политики и развития Москвы заявил, что отложит срок наступления карательных санкций за неуплату налогов до 1 мая 2017 года.

Срок уплаты налогов за 2015 год истек для физических лиц 1 декабря 2016 года. Минимум за 30 дней до этой даты налоговая служба должна была разослать гражданам уведомления по почте, «телекоммуникационным каналам связи» или через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Причем Налоговый кодекс перекладывает на самих граждан ответственность за уплату налогов в случае неполучения соответствующих уведомлений. Сообщить об отсутствии налогового уведомления о необходимости уплаты налога на землю, транспорт или недвижимость нужно до 31 декабря года, следующего за налогооблагаемым периодом. «С 1 января 2017 года неисполнение указанной обязанности будет грозить штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога», — говорится в законе.

Как уже писали ранее «Известия», новшеством 2016 года для 28 регионов страны стал расчет налогов на основе кадастровой стоимости объекта. В число этих регионов вошла Москва.

Между тем именно в этом году получение налоговых уведомлений для многих москвичей превратилось в квест. Некоторые горожане жалуются, что им не пришли счета ни одним из указанных на сайте ФНС способов, а кому-то уведомления прислали на те адреса, где граждане были прописаны много лет назад.

— Моей машине пять лет, и предыдущие четыре года я исправно получал счета и платил налоги. Я очень ответственный налогоплательщик, поэтому озаботился оплатой транспортного налога еще летом, — рассказал москвич Олег Михайлов. — Несколько раз ходил на почту, потому что обычно уведомление приходит заказным письмом. Мне говорили, что на мое имя ничего нет. В октябре я попытался получить уведомление, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте nalog.ru, но, к своему удивлению, никаких документов там не нашел. Пришлось ехать в налоговую инспекцию. Там заявили, что в настоящее время данных на мою машину в системе нет.

Причину исчезновения машины из налоговой базы инспекторы объяснили так: ввели новую систему, она дала сбой и все данные ушли почему-то в Краснодар. Олегу Михайлову рекомендовали обратиться в налоговую инспекцию Краснодара, чтобы там сделали перерасчет на Москву.

— Я москвич, и очень странно обращаться за начислением транспортного налога в Краснодар, где я не только не прописан, но и ни разу не был, — удивляется Олег Михайлов. — По логике, даже если мои данные ушли в Краснодар или любой другой город, мне должны были начислить налог там. Видимо, они никуда не ушли, потому что по сей день в моем личном кабинете нет ни одного уведомления об уплате налогов. Такая ситуация меня беспокоит, потому что я довольно часто летаю за границу, и мне бы не хотелось узнать о задолженности по налогам при прохождении таможни. Тем более что машина у меня мощная, налог на нее немаленький.

Другой жительнице столицы, Олесе Мамонтовой, налоговое уведомление пришло на адрес предыдущей прописки — в Брянск. Женщина выписалась из брянской квартиры восемь лет назад. Ей повезло, что там осталась жить ее мать.

— Брянская налоговая, куда мама обратилась с этой проблемой, сообщила, что произошел какой-то сбой в адресах и в базе к моим данным теперь привязан старый адрес прописки. По доверенности и копии паспорта данные изменили. Получается странная ситуация: сбой случился в системе ФНС, а штрафы за него получат граждане.

Сотрудник столичной консалтинговой фирмы Александр Ф. о получении налогового уведомления узнал от хозяев его предыдущей квартиры, из которой он выписался больше 10 лет назад.

— Я сам обращался в налоговую, и мне там объяснили, что в централизованной налоговой базе Москвы произошел сбой и в связи с этим большое количество уведомлений стали поступать по старым адресам прописки налогоплательщиков. Я слышал отзывы многих людей, которые столкнулись с такой проблемой — их не единицы. У меня как минимум трое коллег получили уведомления на старые адреса, — рассказал Александр. — Рекомендация налоговых органов такая: надо брать неправильно выписанное уведомление, идти в налоговую службу, писать заявление и восстанавливать данные по прописке. То есть требуются дополнительные временные и эмоциональные затраты от гражданина.

Другие москвичи рассказали «Известиям», что на квартиры, находящиеся в совместной собственности у родственников, кто-то из членов семьи получил налоговые уведомления, кто-то — нет.

— Для рассылки налоговых уведомлений используется адрес плательщика, указанный в Едином государственном реестре налогоплательщиков, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФНС. — В данный реестр сведения об адресе места регистрации налогоплательщика поступают из органов Федеральной миграционной службы РФ (в настоящее время — МВД России). Кроме того, следует учитывать, что некоторые налогоплательщики направили в налоговые органы заявления о необходимости направления налоговой корреспонденции в адрес, отличный от адреса места жительства (контактный адрес плательщика).

В ФНС также уточнили, что в нынешнем году налоговые уведомления не направлялись почтовым сообщением владельцам налогооблагаемого имущества, являющимся пользователями интернет-сервиса ФНС России — «Личный кабинет налогоплательщика». Правда, об этом знают далеко не все зарегистрировавшиеся там налогоплательщики.

— У нас с мужем квартира в совместной собственности — 50 на 50. Но почему-то он получил налоговое уведомление, а я — нет, — рассказала москвичка Ольга Ю. — Случайно от знакомой я узнала, что причина — в регистрации на сайте ФНС. Но я и не помнила, что там зарегистрировалась когда-то.

— Всего (не позднее чем за месяц до наступления срока уплаты налогов) более 9,5 млн налоговых уведомлений было размещено в «Личном кабинете…» в электронном виде без дублирования направления таких уведомлений по почте. Таким образом, уплату налогов по этим налоговым уведомлениям необходимо производить, не дожидаясь получения уведомлений почтовым сообщением, — сообщила пресс-служба ФНС.

29 ноября на сайте департамента экономической политики и развития Москвы появилась информация, что по инициативе правительства столицы в Налоговый кодекс были приняты поправки, которые дают регионам возможность самостоятельно устанавливать срок, до которого к налогоплательщикам не будут применяться штрафные санкции. Они были утверждены Государственной думой 18 ноября, после чего столичные власти выступили с инициативой перенести крайний срок уплаты налогов за 2015 год на 1 мая 2017 года. «Проект закона будет направлен в ближайшие дни на рассмотрение Московской городской думой, его принятие ожидается в первой половине декабря 2016 года», — говорится в сообщении департамента.