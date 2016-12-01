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Вячеславу Шалевичу вызвали скорую в театр

Народный артист почувствовал себя плохо прямо во время спектакля

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народному артисту Вячеславу Шалевичу стало плохо накануне, вечером, 30 ноября, на сцене театра им. Вахтангова прямо во время юбилейного спектакля «Пристань». Коллеги помоги 82-летнему артисту дойти за кулисы и сразу вызвали скорую.

Прибывшие на место врачи оказали Вячеславу Анатольевичу первую медицинскую помощь и предложили ему отправиться в больницу, однако актер от госпитализации отказался. Супруга Шалевича, Татьяна Викторовна, отвезла его домой, сообщают Дни.Ру.

Вячеслав Шалевич – известный советский и российский актер театра и кино. Зритель знаком с ним по его ролям в таких популярных кинолентах, как «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты», «Гудение шмеля» и многих других. С 1998 по 2011 годы актер был руководителем театра имени Рубена Симонова, но продолжал служить в театре им. Вахтангова. В мае 2004-го Шалевич удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» – за достижения в развитии театрального искусства.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Вячеславу Шалевичу вызвали скорую в театр

Вячеславу Шалевичу вызвали скорую в театрНародный артист почувствовал себя плохо прямо во время спектакля

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