Новый курс президента

Эксперты и политологи о главном в "политической части" послания президента: поддержке гражданского общества, сигнале московским властям, борьбе с коррупцией, усилении роли Госдумы, ответственности "Единой России", новом формате работы ОНФ.



О политической цели послания​​​​​​​



Послание с функциональной точки зрения ориентировано на экономическую проблематику, но, несмотря на это, его первая часть задавала концептуальную идеологическую рамку, говорит глава Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.



Президент сформулировал – и эта логика проходила через все выступление – что в основе развития страны лежат определенные ценности: справедливость, уважение, диалог, что должна быть востребована гражданская активность. Губернаторы не должны жадничать, нужно опираться на энергию и стремления молодежи, - говорит Бадовский.



Развитие страны в рамках этих ценностей рассматривается как общее дело для единого народа. И раз так, то логично было в этой связи, что президент подчеркнул роль Думы как представительного органа власти, полагает глава ИСЭПИ.



- В рамках перечисленных ценностей роль депутатов, которые должны представлять интересы граждан, серьезно возрастает. В этом смысле отсылка к «Единой России» была символическим подарком партии, 15-летие которой пришлось на день послания. Думаю, ЕР должна оценить этот жест президента. Когда усиливается роль парламента, это означает усиление роли всех представленных в нем сил, но особая ответственность, естественно, на ЕР - как партии конституционного большинства, тем более что ее возглавляет премьер-министр. Партия рассматривается как некий проводник, способный доносить общественные интересы не только до парламента, но и до правительства, - говорит Бадовский.



О необходимости прямого диалога между властью и обществом

- Путин понимает, что накапливается раздражение против чиновников, усиливающееся последними коррупционными скандалами. В обществе складывается общепринятое представление о "стене" между властью и народом. Это опасные тенденции. Но пока никаких инструментов для разрушения этой стены нет. А есть проблема с теми же НКО. Чиновники давно научились плодить лояльные общественные структуры, задача которых прямо противоположна целям президента. Они поддакивают власти, а не защищают граждан, - говорит Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что президент обратился к общественникам с просьбой активно включиться в работу и обеспечить рост человеческого капитала и социальных НКО. Это вполне реально.



- Что касается взаимодействия чиновников и граждан, то антикоррупционные практики они усиливаются и закрепляются. Диалог будет налаживаться, у чиновников нет другого выхода. В той системе, которую создает Путин, в том числе и этим посланием, выживут только те, кто сможет осуществить необходимый диалог. Тот, кто удовлетворит этот запрос на новую коммуникацию с гражданами, тот и будет этот курс развития осуществлять.



О партийной ответственности "Единой России" и выполнении предвыборных обещаний

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов напомнил о давней интриге в отношениях между «Единой Россией и правительством», когда политический актив партии не всегда был в восторге от финансово-экономического, а иногда и социального блоков кабмина и их решений.



- Эти трения стали традиционными, привычными, но на минувших выборах был сделан акцент на единстве ЕР и правительства. Вероятно, именно высказывания президента относительно того, что партия должна стать опорой правительства, а не власти в целом или президента, продолжают эту линию на консолидацию «Единой России» и правительства, которые на практике означают, что ЕР должна не критиковать кабинет министров, а поддерживать его и обеспечивать ему прохождение необходимых законопроектов и электоральную поддержку, - говорит эксперт.



Директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что партии «Единая Россия», которая является одним из основных политических инструментов Владимира Путина, придется больше работать и меньше "почивать на лаврах".



- Конституционное большинство налагает на нее больше обязательств, нежели служит каким-то признанием политических заслуг. За похвалой президента в адрес «Единой России» в устах президента звучало вполне оформленное желание, чтобы партия стимулировала правительство на проведение социальной политики, - подчеркнул он. По мнению политолога, ориентированность послания в большей степени на внутреннюю политику полностью отвечала ожиданиям граждан. - На внешнеполитическом треке успехи более или менее очевидны и понятны, а вот на внутриполитическом, особенно в направлении социально-экономической политики, проблемы на лицо, - уверен эксперт.



Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отмечает, что президент в своем послании зафиксировал роль "Единой России как партнера, а не критика правительства".



- Но в то же время он отметил значимость «Единой России» в политической системе страны. Я думаю, что "все сестры получили серьги", - уточнил он. По словам политолога, ориентированность послания на внутреннюю политику полностью соответствует ожиданиям населения, что подтверждается последними исследованиями.



Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также отметил, что послание было преимущественно ориентировано на внутреннюю повестку.

- В большей степени акцент был сделан на будущее, а не на поиски истины в прошлом – цитаты философа Ивана Ильина сменились на слова академика Дмитрия Лихачева. Это важно и соответствует ожиданиям, которые были от послания, - отметил политолог.



Президенту было важно обозначить, что роль "Единой России" выросла после парламентских выборов. При этом, отметил политолог, никаких новых акцентов в треугольнике – «Единая Россия» - правительство - Дума – президент расставлять не стал.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что нынешнее послание президента продолжает тренд, обозначенный с 2012 года, на выполнение предвыборных обещаний. В случае, когда «Единая Россия» получила доверие граждан и взяла на себя определенные обязательства, партия, и правительство, которое фактически является партийным, должны отвечать перед гражданами.



- Не случайно, по сути, ключевая часть послания, которая обычно посвящена перечислению достижений и успехам, сейчас носила такой гуманистический характер с акцентом на человека, на ценности, на те перспективы и стратегические векторы развития. И отсюда «Единая Россия», как ключевая политическая сила, должна обеспечить реализацию этих стратегических вещей, - уверен политолог.



О новой роли ОНФ: поддержка НКО, работа с волонтерами и благотворительными организациями

Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов отметил, что тема поддержки гражданского активизма и деятельности некоммерческих организаций выходит на федеральный уровень.



- Я бы не рассматривал в качестве какого-то нового направления работы, это присоединится к тому, что уже сделано. А сделано очень многое в этом направлении, - считает он. - Главным модератором тем, связанных с деятельностью НКО, благотворительных организаций и волонтеров является Общественная палата, хотя их не менее эффективно ведет и "Роспатриотцентр" и многие другие некоммерческие организации, полагает Бречалов.



- Вижу здесь роль Общероссийского народного фронта как дополняющую и объединяющую наши усилия, - сказал он «Известиям».

- Продолжается линия на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Это очень хорошая тенденция. Стоит отметить, что правозащитные организации также являются социально-ориентированными. Можно рассчитывать, что и правозащитники получат поддержку от государства, - выразил надежду председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.



Президент хочет, чтобы элементы гражданского общества полнее проникали в жизнь, быстрее становились акторами, для того, чтобы ярче проявлялась борьба с нерадивостью государственных управленцев, полагает председатель правления фонда развития общественных связей «Петербургская политика» Леонид Давыдов.



-Общественные институты будут наполнятся деньгами – это хорошо, у нас же никто не жертвует на волонтерство, нет традиции массовых частных пожертвований. Это все замещает государство. Если власть будет больше тратить на развитие некоммерческого сектора – это поможет оздоровить гражданское общество.



О критике в адрес московских властей

Президент реализует "меритократический курс", поясняет Дмитрий Орлов.



- Инертные группы отодвигаются. Сегодня президент сказал, это довольно серьезный намек, очень многим городским организациям в сфере благоустройства, что нужно спросить у людей, какие они хотят дороги, парки, скверы и так далее. И это сигналы и московским властям, и властям других мегаполисов. Нужно ясно представлять себе, чего хотят люди и давать ответ на общественный запрос – не в смысле отписок, а в виде реальной политики, которая проводится по этому общественному запросу. Реагирование на общественный запрос – это не жалоба, это комплекс широкой ответственной политики.



Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что адресатами этих слов президента являются федеральные и муниципальные власти.



- Государство выделяет деньги, а какой–то бюрократ решает, что нужно людям, или тратит средства на компании, которые имеют с ним связь. Не нужно за народ выдумывать и решать. Необходимо проводить микрореферендумы и опросы. Например, госкорпорациям выделяют деньги на благоустройство моногородов, они на свое усмотрение тратят их, к примеру, на дорогу, а жителям нужно освещение. Если узнать у людей, что им нужно больше и реализовать это, то тогда мы получим и политический, и экономический, и социальный эффект. Тем самым президент подчеркнул, что пора серьезно развивать самоуправление и осваивать бюджеты, только из учета того, что нужно людям, говорит он.



О борьбе с коррупцией, политическом шоу и ответственности

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Безопасное Отечество» Дмитрий Жирков считает, что президент дал четкий сигнал - правоохранительные органы не должны преподносить свою работу по борьбе с коррупцией как нечто великое и пиариться за счет громких дел.



- Это их обязанность, каждодневная работа, а не заслуга. Однозначно это камень в огород СК РФ, в этом году мы наблюдали много громких скандалов с высшим управленческим составом этого ведомства, некоторые его сотрудники были сами вовлечены в коррупционные схемы. С другой стороны, это был и посыл после ряда крупных задержаний - чтобы не было головокружения от успехов, - говорит Жирков.



- В послании дана очень правильная оценка: борьба с коррупцией - не шоу. Во-первых, это достаточно серьезная, системная история, а борьба с коррупционерами – это лишь часть борьбы с коррупцией как с явлением, - говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.



- Частичные «утечки», «сливы» информации по громким, резонансным делам не дают полной информации о произошедшем. В результате люди не могут понять, что это такое, а дальше возникает обсуждение, это чей-то заказ, или что-то еще. Основная задача, на мой взгляд, давать информацию в медиа о резонансном деле не как утечку, а профессионально разъяснять людям, почему это произошло. По моему мнению, любая утечка – это расчет на шоу.



Борьбе с коррупцией должна вестись строго в рамках правового поля, причем всеми – теми, кто борется, и теми, кто участвует в ней с гражданско-правовой, политической и экономической позиции, комментирует слова президента заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.



-Суть акцента – это развитие прошлогоднего послания, когда президент говорил, что за год из ста тысяч уголовных дел с коррупционным составом закончились приговором только 31 тысяча, а остальных отпустили. Очень легко облить грязью, но очень сложно отмыться от нее. Чтобы это не было шоу, ведь за каждым делом судьбы людей. Не случайно он сегодня поблагодарил парламент за то, что что мы поддержали законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконное уголовное преследование. То есть президент назвал вещи своими именами - задержали, попрессовали и отпустили, а в этом вопросе – все нужно делать в рамках правового поля. Думаю, следующий шаг будет направлен на улучшение кадровой политики правоохранительных и судебных органов. Именно они должны показывать пример законности.

