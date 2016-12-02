Для Сергея Карякина всё только начинается

В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился тай-брейк матча за мировую шахматную корону. Битва, за которой следили без преувеличения миллионы людей по всему миру, к сожалению, завершилась не в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина. Норвежец Магнус Карслен, который 30 ноября отметил свое 26-летие, получил, наверное, самый лучший подарок на день рождения — третий кубок чемпиона мира по шахматам. Однако за игру россиянина было совершенно не стыдно: и в первых 12 партиях, и в тай-брейке Сергей Карякин выглядел уверенно, на равных сражаясь с норвежским вундеркиндом.



Первую партию тай-брейка Карякин начал белыми фигурами. Карлсен по ходу первой партии лучше распределял время и быстрее делал свои ходы. В определенный момент позиции норвежца даже выглядели предпочтительнее, но Сергей отлично защищался и после 37-го хода оба согласились на ничью. Во втором рапиде Карлсен выглядел увереннее и казалось, что победа норвежца неминуема. Однако несколько неудачных ходов Магнуса и грамотные действия российского гроссмейстера свели партию к очередной ничьей. В этот момент многие эксперты высказали предположение, что выход из столь непростой ситуации позволит Карякину получить некое психологическое преимущество. Однако в третьей партии Карлсен сконцентрировался, начал действовать увереннее, и на 38-м ходу россиянин был вынужден сдаться. В заключительной партии отступать Сергею было уже некуда. Однако игра вновь складывалась не по сценарию российского шахматиста — Карлсен методично улучшал свои позиции, а Карякин выглядел всё более растерянным. В итоге, на 40-м ходу россиянин признал поражение. Таким образом, норвежец Магнус Карлсен во второй раз защитил мировую шахматную корону.



Известный советский и российский шахматист, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин считает, что для победы над Карлсеном в тай-брейке Карякину не хватило качественной дебютной подготовки.

— Все четыре партии тай-брейка Сергей провел в защите именно из-за того, что для него крайне неудачно складывались начальные стадии партий, — поделился своим мнением с «Известиями» Сергей Смагин. — Ему приходилось тратить очень много времени в дебюте, получая неприятные позиции. Этого времени Карякину в итоге и не хватало в концовках. Если в классике, в первых 12 партиях, это чувствовалось не так сильно — было достаточно времени, чтобы подумать и четко разобрать ситуацию, — то в блице как раз это и сыграло ключевую роль. Карлсен не дал Сергею практически ни одного шанса выиграть тай-брейк. Он регулярно получал удобные для себя позиции, достаточно легко находил правильное продолжение партии и практически не тратил времени на ход. Карякин всё время находился под прессингом. В блиц-режиме в шахматы нужно играть интуитивно и быстро. А для того чтобы это делать успешно, нужно получать позиции, которые тебе знакомы и понятны, где ты знаешь план действий. В этом смысле у Карлсена было преимущество, так как он намного более интуитивный игрок, чем Сергей.

Российский шахматист, международный мастер Владимир Барский уверен, что Сергею Карякину в тай-брейке просто не хватило свежести.

— Карлсен изначально был явным фаворитом поединка за шахматную корону, — сказал «Известиям» Владимир Барский. — У норвежца более высокий рейтинг и больше опыта проведения матчей на самом высоком уровне. Но Карякин сумел оказать упорнейшее сопротивление, чего Карлсен явно не ожидал. Нашему шахматисту даже удалось выйти вперед в восьмой партии, чем он заставил норвежца серьезно напрячься. Однако Магнус смог отыграться и перевести матч в тай-брейк. В какой-то степени Карлсен перехитрил Карякина еще после 11-й партии, когда принял решение сыграть 12-ю в короткую ничью и заранее начать подготовку к тай-брейку. В результате норвежец оказался более свежим, отдохнувшим, лучше расходовал время. Сергею на тай-брейке просто не хватило свежести.

По мнению Сергея Смагина, поражение в матче за шахматную корону психологически не сломит Сергея Карякина — глава Шахматной федерации Москвы уверен, что российский гроссмейстер проведет работу над ошибками, улучшит свою игру и станет только сильнее.

— Сергею сейчас не стоит зацикливаться на этом поражении, — продолжил именитый шахматист. — Ему всего 27 лет, он по-прежнему находится на высокой позиции в мировом рейтинге, он в самом расцвете сил. Самое главное для Карякина — не опускать рук, продолжать работать над собой и двигаться вперед. Матч с Карлсеном за шахматную корону и его результат всё равно можно рассматривать как огромный успех. Не думаю, что Сергея захлестнут какие-то отрицательные эмоции. После поединка он даже сам признался, что Карлсен играл лучше и заслужил победу. А это уже говорит о том, что наш шахматист не сломлен. Когда спортсмен признает превосходство оппонента, это говорит о многом. Карякин полностью осознает, что в каких-то компонентах уступает норвежцу, а значит, он готов продолжать работать над собой, улучшать свою игру. У Сергея есть колоссальный опыт, который поможет ему на пути к титулам в следующих матчах. Он вполне может выиграть следующий турнир претендентов и снова выйти на матч за шахматную корону.

Владимир Барский также не исключил возможности того, что Сергей Карякин может вновь сойтись с Магнусом Карлсеном в битве за шахматную корону.

— Сергей очень силен психологически, за это можно не опасаться, — считает известный шахматист. — Он и сам несколько раз подчеркивал, что ему нужно усиливать игру. Думаю, Карякин сделает правильные выводы и станет еще сильнее. Если говорить о дальнейших перспективах, то сложно предугадать, сможет ли он вновь биться за шахматную корону — все-таки сейчас очень много сильных шахматистов. Но без сомнений, на следующим турнире претендентов Карякин будет одним из безоговорочных фаворитов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

