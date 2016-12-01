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ФАС разработает «дорожную карту» по отмене роуминга в РФ

Об этом сообщил замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит «дорожную карту» по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, ФАС уже провела совещание с операторами связи по вопросу об отмене внутрисетевого роуминга.

Голомолзин рассказал, что в течение двух недель ФАС выдвинет «предложение по содержанию мероприятий», в течение еще двух недель ведомство ожидает получить предложения от участников рынка по этому вопросу.

«Затем в рамках рабочей группы будем решать по срокам», — цитирует Голомолзина «РИА Новости».

Замглавы ФАС отметил, что в вопросе отмены роуминга «не все зависит от операторов, нужно и внести изменения в приказы Минкомсвязи».

Голомолзин подчеркнул, что «отдельной приоритетной задачей» в «дорожной карте» будет отмена роуминга в Крыму.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

ФАС разработает «дорожную карту» по отмене роуминга в РФ

Об этом сообщил замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин

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