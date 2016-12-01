Голодец поддержала идею отмены подоходного налога для бедных россиян

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец рассказала журналистам, что в правительстве обсуждается возможность освобождения от подоходного налога граждан, получающих заработную плату на уровне прожиточного минимума.

«Как о программе борьбы с бедностью, мы говорили о возможности освобождения от подоходного налога тех людей, которые получают заработную плату на уровне прожиточного минимума», — цитирует Голодец «Федеральное агенство новостей».

На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов посчитал необходимым сохранить стабильность в налоговой системе и не менять позиции по налогу на доходы физических лиц.

Ранее «Известия» публиковали мнения сразу двух источников, близких к финансово-экономическому блоку правительства, рассказавших, что вопрос повышения налогов обсуждает кабмин.



По их словам, рассматривался вариант шкалы НДФЛ в 20%. Было сказано, что в готовящийся бюджет 2017–2019 годов данная мера не войдет ввиду сложности реализации и социальных рисков.

