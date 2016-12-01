Федор Конюхов выбрал Якутию для старта полета в стратосферу

Знаменитый путешественник Федор Конюхов выбрал Якутию в качестве стартовой площадки для полета в стратосферу. Россиянин намерен побить рекорд индийского пилота Виджайпата Синганья.



Синганья в 67 лет поднялся в стратосферу на высоту 21 тыс. м. Конюхов, которому исполняется в декабре 65 лет, намерен достичь высоты в 25 тыс. м. Запуск ориентировочно запланирован на август-сентябрь 2017 года. Якутию путешественник выбрал из-за оптимальных для старта природных условий региона.



Власти Якутии обещали оказать путешественники посильную помощь. Глава региона Егор Борисов уже встретился с Федором Конюховым и предложил ему конкретные места старта на территории региона, сообщает ИА YakutiaMedia.



Путешественник рассказал Борисову, что полетит в стратосферу на тепловом аэростате типа Розьер. Подобные воздушные шары изготавливают только на фабрике в английском Бристоле. По словам Конюхова, в нем могут поместиться два Boeing. Общий вес составит более 1,6 т. Сам полет должен занять не более суток.

Федор Конюхов — первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших вершинах мира, на Южном и Северном полюсах. На его счету несколько мировых рекордов. Он в одиночку пересек Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.



Российский путешественник стал также первым в истории воздухоплавателем, сумевшим совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.

