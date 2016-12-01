Неуязвимая Бланш

В Театре под руководством Армена Джигарханяна поставили американскую классику — «Трамвай «Желание»» Теннесси Уильямса. Пьесу, не оставляющую равнодушными тех, кто хоть однажды к ней прикоснулся. Режиссер Сергей Виноградов не экспериментировал с материалом, но по-своему выстроил образ главной героини Бланш Дюбуа.



На окраину Нового Орлеана трамвай с символическим названием «Желание» привозит девушку в белом костюме, в руках у нее старый чемодан. Здесь у Бланш живет сестра Стелла с мужем Стэнли. Их дом — единственное место, где она может остановиться после утраты родового гнезда. Бланш ждет поддержки, но получает совсем не то...

В многочисленных инсценировках и экранизациях «Трамвая «Желание» постановщики видели Бланш утонченной особой, растратившей жизнь на яркие вспышки, мужчин и наряды. В итоге ничего, кроме чемодана с былой роскошью в виде платьев и шляпок да писем, в ее жизни не осталось. Так в картине Элиа Казана играла Бланш Вивьен Ли, получившая за эту роль «Оскар». Так ее играла Светлана Немоляева, с которой Армен Джигарханян — Стэнли Ковальски — долгие годы выходил на сцену в спектакле Театра имени Маяковского.

Героиня Оксаны Голубевой отличается от хрестоматийного образа. Она сильная, дерзкая, наглая, умеющая за себя постоять. Она не просит у младшей сестры угла, а уверена, что ей положено лучшее место в маленькой квартирке. В ней нет покорности и потерянности. Ее не преследует горечь утраты родителей. Быть сильной на людях при любых обстоятельствах — ее жизненная позиция.



Оксана Голубева воплощает замысел режиссера, практически не меняя текст. И получается, что Уильямс предвидел такую Бланш — железную леди с неким внутренним надломом. Под стать этой Бланш и ее соперник — Стэнли (Анатолий Кот). Он примитивен, груб, жесток. Требует, конфликтует, провоцирует. Его бесят фантазии Бланш и ее воспоминания о красивой жизни. Стэнли — реалист, живущий по кодексу Наполеона: всё, что принадлежит жене, принадлежит и мужу.



А у жены некогда был большой красивый дом с усадьбой. Последней, кто оставался в нем, была Бланш. И вот дом продан, а его бывшая хозяйка претендует на их со Стеллой лачугу. Ату ее! И пусть жена не мешает расправе.

Стелла в исполнении Марии Козловой — и заступница, и адвокат, и миротворец. Она разрывается между двумя родными людьми и уже не мечтает зажить счастливой жизнью — той, что жила в далеком детстве.

Партнерский ансамбль выбран очень точно. Такой материал — подарок для артиста. Но если в него погружаться с самоотдачей, которая была присуща Светлане Немоляевой и Армену Джигарханяну, стоит серьезно задуматься о своем здоровье. В новой постановке актеры тоже себя не жалеют — материал, что называется, тянет жилы.



Вместе с тем есть в новом спектакле и некая отстраненность актерского взгляда. «До каких границ можно быть стервой?» — спрашивает себя героиня Голубевой. «Так ли я в самом деле жесток?» — задается вопросом герой Кота. «А не хватит ли с меня терпения?» — резонно интересуется персонаж Козловой. Решить, где здесь притворство, а где правда, предстоит зрителю. Выбор, прямо скажем, нелегкий. В пьесе, как и в жизни, всё перемешано...

