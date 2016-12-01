Дмитрий Медведев даст поручения по тезисам послания президента

После оглашения послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев провел рабочее совещание с членами правительства. В первую очередь он заострил внимание на том, что президентом были поставлены задачи не только на ближайший период, но и на более отдаленную перспективу, и призвал немедленно приступить к работе по названным главой государства направлениям.



— Прежде всего это обеспечение стабильного развития экономики, социальной сферы, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В ближайшее время будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Уверен, что каждый из присутствующих услышал то, на чем нужно сосредоточится в следующем году. Так что можно приступить к проработке вопросов немедленно, — заявил Дмитрий Медведев.



Премьер-министр также добавил, что ситуация в стране остается не самой легкой, но по целому ряду направлений, как отметил президент в послании, правительству удалось добиться определенных позитивных изменений. По словам Дмитрия Медведева, эти результаты необходимо закрепить, при этом от членов правительства он ждет максимально эффективного и ответственного подхода к решению поставленных задач.



На совещании был также рассмотрен ряд текущих вопросов: об ужесточении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, о продлении налоговых льгот в Крыму, об изменениях в Налоговом кодексе, а также вопрос о создании Российского фонда информационных технологий.



Болельщикам повысят штрафы



На совещании были рассмотрены поправки в КоАП, которыми предлагается установить административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и определить, какие нарушения относятся к грубым. Кроме того, теперь и для иностранных граждан и лиц без гражданства предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение правил в виде административного штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.



Согласно действующему сегодня закону, нарушителю грозят штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет.



По словам Дмитрия Медведева, практика показала, что применяемые санкции, как правило, не оказывают на правонарушителей должного воздействия.



— К сожалению, нередки случаи, когда во время игр выбегают на поле, бросают различные предметы, пользуются пиротехникой, совершают другие противоправные действия, от которых страдают люди. Выносились и предупреждения, и решения об административном аресте, решения о запрете посещать места, где проводятся официальные спортивные мероприятия. Похоже, что всего этого недостаточно. Практика показывает, что нормы нужно корректировать, — заявил глава правительства. — Особенно в контексте подготовки к крупным мероприятиями: Кубку конфедераций и Чемпионату мира. Мы как хозяева и принимающая сторона должны сделать всё, чтобы эти игры прошли достойно.



В соответсвии с новой нормой в случае нарушения административного запрета на посещение спортивных мероприятий предусматривается увеличение минимального размера штрафа с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, максимального — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а также установление срока административного ареста от 10 до 15 суток.



За бюджетными деньгами ужесточат контроль

На заседании были рассмотрены и несколько поправок в действующую редакцию Налогового кодекса. Во-первых, предлагается установить, что в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров, работ или услуг, передаче имущественных прав, при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, а также в корректировочных счетах-фактурах должен указываться идентификатор государственного контракта.

Речь идет о том, что при заключении любого государственного контракта будет указываться дополнительные идентификатор, с помощью которого государство сможет отслеживать движение бюджетных денег до конечного получателя. В правительстве рассчитывают, что это позволит усилить контроль за использованием средств федерального бюджета.



Еще одной поправкой в кодекс предлагается освободить от уплаты налога на прибыль организации, которые являются управляющими компаниями и исполняют функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития.



В Крыму продлят налоговые льготы



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила законопроект, согласно которому предлагается продлить до 1 января 2018 года срок действия особенностей применения законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики Крым и города Севастополя. Согласно действующему законодательству, налогообложение в этой сфере остается льготным до 1 января 2017 года, однако в ФАС считают, что переход на всероссийские требования для полуострова может оказаться экономически необоснованным. В связи с этим предлагается продлить льготы еще на один год.



О создании Российского фонда развития информационных технологий



Был также рассмотрен проект постановления об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. Предусматривается, что фонд будет содействовать продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками программного обеспечения, в том числе по организации его тестирования и пилотного внедрения.

