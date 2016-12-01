Депутат рады записывал компромат на Порошенко на наручные часы

Александр Онищенко, на которого на Украине заведено уголовное дело, сообщил, что передал материалы спецслужбам США
Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что якобы передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ, в течение года народный избранник записывал свои беседы с главой украинского государства на ручные часы с диктофоном и передал их американцам еще 29 ноября.
«Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу», — сказал Онищенко, отметив, что два года «плотно» общался с Порошенко и хорошо его знает.
По его утверждению, обвинения Службы безопасности Украины в его адрес являются ответом на опубликованную в одном из украинских СМИ в среду статью, где он обвиняет администрацию президента в «скупке» голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.
Онищенко является одним из главных фигурантов так называемого газового дела. По версии следствия, при его содействии с января 2013 по январь 2016 года представители ряда предприятий, в том числе «Укргаздобычи», получали госсредства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене.
Ущерб по этому делу оценен в $120,5 млн.
Сейчас народный избранник находится за рубежом.