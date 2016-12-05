Конгресс спешит поссорить Трампа с Россией

Американский конгресс торопится добавить проблем в отношениях с Россией до инаугурации Дональда Трампа. Принятый палатой представителей антироссийский законопроект будет одобрен сенатом и подписан Бараком Обамой. При этом нынешняя администрация спешит принять закон, который 45-й президент не стал бы подписывать. Об этом на правах анонимности сообщил «Известиям» источник в Республиканской партии, близкий к переходной команде Трампа. Российские сенаторы также уверены, что в США создают новую законодательную базу для конфликта с Москвой.

Уходящая администрация Барака Обамы спешит принять пакет антироссийских мер для усложнения отношений Дональда Трампа с Москвой. В палате представителей принят законопроект о противодействии так называемому российскому тайному влиянию. Документом предусмотрено ограничение перемещений российских дипломатов по территории страны. За законопроект проголосовали 390 конгрессменов, 30 высказались против.

Источник в Республиканской партии, близкий к команде Трампа, рассказал «Известиям», что в планах 45-го президента США подобных законопроектов нет.

— Дональд Трамп и его администрация не собирались и не собираются принимать подобные законопроекты. Этого нет в нашей повестке дня. [Избранный] президент собирается в первые месяцы заниматься исключительно внутренними вопросами. Нынешняя администрация принимает документы и делает шаги, не имеющие ничего общего с интересами Америки. Мы будем их пересматривать. [Избранный] президент в ходе предвыборной кампании уже заявлял, что политика [Барака Обамы] будет пересмотрена, — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Принятый нижней палатой конгресса законопроект о бюджете американских спецслужб на 2017 год в размере $70,3 млрд предусматривает два отдельных пункта по России. Согласно документу, будет создан специальный комитет для «противодействия принимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния». Помимо этого, российским дипломатам будет запрещено свободно передвигаться по США.



«Аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не могут выезжать дальше чем на 25 миль (40 км) от своих офисных зданий в течение календарного квартала», — цитирует «РИА Новости» текст документа.

Документ в ближайшие дни должен быть рассмотрен в сенате. Если верхняя палата его примет, то он будет направлен на подпись президенту страны.



Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сказал «Известиям», что конгрессмены пытаются создать проблемы для Дональда Трампа. Сенатор отмечает, что сложно спрогнозировать, поддержал бы Трамп этот законопроект, если бы он принимался после инаугурации, или нет.

— Мне трудно прогнозировать, поставил бы Трамп свою подпись под этим законопроектом, если бы он принимался после его вступления в должность президента. Но я надеюсь, что нет. Я не сомневаюсь, что такие законопроекты будут появляться и после 20 января, — сказал он.

Константин Косачев уверен, что реакция Москвы на ограничения, касающиеся российских дипломатов, должна быть абсолютно зеркальной.

— Нет ни малейшего сомнения, что Россия должна придерживаться принципа взаимности. Что же касается якобы «тайного влияния России» в США, то Москва совершенно точно вмешательством во внутренние дела других государств не занимается. Это попытка конгресса списать собственные ошибки и провалы на Россию, — отметил Константин Косачев.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в США торопятся создать законодательную базу для конфликта с Россией до инаугурации Трампа.

— Конгресс делает Трампа заложником негативного фона российско-американских отношений. Смысл этого законопроекта в том, чтобы сохранить миф о российской угрозе, который был распространен в период администрации Барака Обамы. Это делается в том числе для того, чтобы ограничить возможности налаживания российско-американских отношений, к чему стремится Трамп. В конгрессе есть много сенаторов-республиканцев, которые выступают против нормализации отношений с Москвой. Например, сенатор Маккейн заявил, что не позволит это сделать. И он в этом не одинок, — сказал Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что намеренно создается фон крайнего недоверия и угрозы, который будет осложнять стремление администрации Трампа установить нормальные отношения с Россией.