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Илья Авербух: «Аделина Сотникова исполнит роль Мышильды»

Создатель ледового шоу «Щелкунчик и мышиный король» — про сказку, о которой мечтает каждая девочка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С 28 декабря в Москве начнутся показы ледового шоу «Щелкунчик и мышиный король» продюсерской компании Ильи Авербуха. Постановка приурочена к 200-летию первой публикации знаменитой сказки. С создателем и продюсером новой интерпретации знаменитой сказки встретилась обозреватель «Известий». 

— «Щелкунчика» уже окрестили одним из самых дорогостоящих и зрелищных ваших проектов. Каким бюджетом оперируете?

— Бюджет постоянно увеличивается — помимо денег на создание шоу требуются средства и на его продвижение. Аренда зала, пошив костюмов, гонорарная часть — все это огромные суммы. Один только инвестиционный бюджет  — более 100 миллионов рублей.

— Значит, мы увидим по-настоящему роскошное зрелище. Остается уточнить трактовку.

— На словах очень сложно передать сценичную линию. Могу лишь сказать, что спектакль сделан не по классическому либретто, к которому все привыкли в балете. Звучит музыка Чайковского, но - не только та, что написана для балета «Щелкунчик». 

— Чем все-таки различаются «ледовое» и балетное либретто?

— Мне хотелось рассказать более сложную историю. Вместо стандартизированной цепочки — Мари, Щелкунчик, Мышиный король, сражение и большой дивертисмент в финале — мы сделаем сразу две сказки в одной. В балетной версии часть истории Гофмана —  та, в которой злая Мышильда превратила принца в Щелкунчика, была опущена. Мы ее вернем —  покажем жизнь героя до того, как он стал Щелкунчиком. Мне кажется, это серьезно обогатит нашу историю. Можно считать, что философский смысл у нас заложен практически в каждой сцене. И, наверно, главная мораль в том, что Щелкунчик — принц, которого в своей жизни ждет каждая девочка. 

— Роль девочки исполнит Аделина Сотникова?

— Нет, роль Мари исполнит олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Максим Маринин выступит в качестве Щелкунчика, а Алексей Ягудин предстанет в образе Мышиного короля. Ну, а яркая партия Королевы Мышильды как будто создана специально для Аделины Сотниковой. Итого - четыре олимпийских чемпиона в одной постановке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Интересно у вас распределись роли...

— По возрасту Аделина, бесспорно, лучше соответствует образу Мари. Но, во-первых, Таня Тотьмянина блестяще научилась актерскому мастерству на «Ледниковом периоде». Во-вторых, большой красивый дуэт Мари со Щелкунчиком логичнее увидеть в исполнении потрясающей пары, где партнеры всю жизнь катались вместе. История Мышильды, напротив, сольная. Здесь можно задействовать больше импровизации, а потому, с точки зрения катания, будет круто (смеется).

— Согласно афише, шоу длится всего 10 дней. Не мало для таких масштабных и дорогостоящих приготовлений? 

— Спектакль настолько мощный, что у него будет долгая жизнь. Я в этом уверен. Но так устроена российская каникулярная неделя, что именно в этот период в прокате идут лучшие проекты. Но спектаклей будет достаточно много — в общей сложности 23. И после первых же показов «сарафанное радио» призовет зрителей, не откладывая, посетить представление (смеется).

— В представлении будут сложные элементы — например, многооборотные прыжки, подкрутки, выбросы?

— Как таковых выдающихся элементов там не будет, только сложное высокоуровневое катание. В первую очередь, это — спектакль, и в нем ставка делается на некие технологические и новаторские эффекты. Ни в одном шоу спортсмены не идут на исполнение четверных прыжков — это уже просто другая задача. А если вы хотите получить именно ультрасильные элементы, то вам нужно ходить не на спектакли, а болеть за спортсменов на соревнованиях.

Справка «Известий»

Шоу «Щелкунчик и мышиный король» в Ледовом дворце ВТБ станет одним из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха. Костюмы созданы лучшими дизайнерами во Франции, для многоуровневой сценографии использованы десятки тонн оборудования. На ледовой арене, в частности, вырастет «город мечты» — интерактивный магазин игрушек. 

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Илья Авербух: «Аделина Сотникова исполнит роль Мышильды»

Илья Авербух: «Аделина Сотникова исполнит роль Мышильды»Создатель ледового шоу «Щелкунчик и мышиный король» — про сказку, о которой мечтает каждая девочка

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