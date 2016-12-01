СКР обвинил исполнительного директора «Роскосмоса» в мошенничестве

Следственный комитет России обвинил исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в мошенничестве и просит суд об его аресте на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Евдокимову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы». Он нанес ущерб государству на сумму не менее 200 млн рублей», — заявил следователь в зале Басманного суда Москвы. Его слова приводит агентство ТАСС.

Уточняется, что Евдокимов в настоящий момент задержан. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в рамках уголовного дела были арестованы бывший генеральный директор дочерней компании РСК МиГ — «МиГ-Рост» — Алексей Озеров, а также заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков.

По информации следователей, соучастники обвиняются в хищении комплекса зданий площадью 22 тыс. кв. м на Ходынском поле в Москве в начале 2000-х годов. После комплекс был перепродан и сдавался в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Следственные действия продолжаются.