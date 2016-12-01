Полеты в космос прекратятся через 100 лет из-за космического мусора

Развитие космической деятельности на Земле, а именно запуски в космос, может полностью прекратиться через 100–200 лет из-за загрязнения околоземных орбит объектами космического мусора. К такому выводу пришли участники научного форума «Космонавтика XXI века» в ЦНИИмаше.

К июлю 2016 года на околоземной орбите находилось 17,729 тыс. рукотворных объектов, следует из ежеквартального отчета Космического центра имени Джонсона.



Россия стоит на первом месте по объему космического мусора с 6,318 тыс. космических объектов. На втором месте — США с 5,663 тыс. единиц, Китай занимает третье место с 3,779 тыс. объектов, передает ТАСС.



Обсуждались на конференции также вопросы развития космической ядерной энергетики, создания долговременной лунной базы и перспективных технологий передачи информации в условиях ограниченных ресурсов, сообщает RNS.

Специалисты ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и учебных заведений обменялись во время дискуссий мнениями и опытом решения научно-практических задач, наметили стратегические направления дальнейшего развития отрасли.

В форуме, который прошел в городе Королев Московской области, приняли участие 600 специалистов ракетно-космической отрасли.

