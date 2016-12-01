Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Полеты в космос прекратятся через 100 лет из-за космического мусора

Россия занимает первое место по количеству рукотворных объектов на околоземной орбите

Развитие космической деятельности на Земле, а именно запуски в космос, может полностью прекратиться через 100–200 лет из-за загрязнения околоземных орбит объектами космического мусора. К такому выводу пришли участники научного форума «Космонавтика XXI века» в ЦНИИмаше.

К июлю 2016 года на околоземной орбите находилось 17,729 тыс. рукотворных объектов, следует из ежеквартального отчета Космического центра имени Джонсона. 

Россия стоит на первом месте по объему космического мусора с 6,318 тыс. космических объектов. На втором месте — США с 5,663 тыс. единиц, Китай занимает третье место с 3,779 тыс. объектов, передает ТАСС.

Обсуждались на конференции также вопросы развития космической ядерной энергетики, создания долговременной лунной базы и перспективных технологий передачи информации в условиях ограниченных ресурсов, сообщает RNS.

Специалисты ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и учебных заведений обменялись во время дискуссий мнениями и опытом решения научно-практических задач, наметили стратегические направления дальнейшего развития отрасли.

В форуме, который прошел в городе Королев Московской области, приняли участие 600 специалистов ракетно-космической отрасли.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Полеты в космос прекратятся через 100 лет из-за космического мусора

Россия занимает первое место по количеству рукотворных объектов на околоземной орбите

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке