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Российская экономика перестала снижаться, отмечает ЦБ

Регулятор фиксирует квартальный рост промпроизводства и зарплат

Снижение российской экономики прекратилось — в III квартале 2016 года с очисткой от сезонного фактора ВВП страны не показал снижения по сравнению со II, подсчитал Центробанк.

Это говорит о предпосылках постепенного восстановления экономической активности в России, сообщил регулятор в ноябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии».

В октябре выросло промышленное производство (по сравнению с предыдущим месяцем с учетом коррекции сезонного фактора), в том числе увеличился выпуск инвестиционных товаров. Однако восстановление производственной активности в различных отраслях остается неоднородным.

Продолжился рост реальной заработной платы, но он пока не привел к увеличению реальных располагаемых доходов населения в целом. В этих условиях население по-прежнему придерживалось сберегательной модели поведения.

По оценкам ЦБ, устойчивое восстановление потребительского спроса начнется не раньше первого полугодия 2017 года.

Динамика индикаторов инвестиционной активности в октябре также была неоднородной: объем строительных работ увеличился по сравнению с предыдущим месяцем (с устранением сезонности), а производство и импорт машин и оборудования, по предварительным данным, немного сократились.

Неоднородность в динамике показателей как спроса, так и предложения соответствует прогнозу Банка России и сохранится как минимум до конца текущего года.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Российская экономика перестала снижаться, отмечает ЦБ

Регулятор фиксирует квартальный рост промпроизводства и зарплат

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