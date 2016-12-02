Алеппо намерены освободить до инаугурации Трампа

Правительственные войска намерены полностью зачистить Алеппо от террористов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом «Известиям» рассказал источник в силовых структурах Сирии. Эти планы косвенно подтверждаются масштабными операциями, которые армия проводит в городе. Вместе с тем ее действия явно имеют все признаки спешки. И, как считают эксперты, основания поторопиться у Дамаска действительно есть.

Как сообщил «Известиям» источник в силовых структурах страны, сирийская армия намерена полностью освободить Алеппо от боевиков до 20 января, то есть до дня инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

— Мы собираемся освободить Алеппо до 20 января. Сейчас армия наносит серьезные удары по позициям боевиков. И есть все предпосылки, что нам удастся достичь наших целей, — сказал источник.

Сирийская армия продолжает наступление на позиции боевиков, окруженных в восточной части Алеппо, причем за последние дни правительственные войска демонстрируют успехи на поле боя. Так, им удалось освободить дорогу Кастилло на севере города. Как заявил постоянный представитель России при Совбезе ООН Виталий Чуркин, это позволит беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь.

— Ни с кем об этом говорить не нужно. Как только гуманитарные сотрудники (будут) готовы, они могут использовать дорогу Кастилло, — отметил дипломат.

Но самой крупной победой сирийской армии стало освобождение района Шейх-Саид, расположенного в юго-восточной части города.

По всей видимости, именно Шейх-Саида касалось недавнее сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«К полудню 29 ноября от террористов полностью освобождена территория города, на которой проживает более 90 тыс. жителей Алеппо. Все они получают горячее питание и при необходимости — медицинскую помощь», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, правительственные войска вернули под свой контроль район Карам ат-Тураб, находящийся недалеко от международного аэропорта Алеппо.

Несмотря на то что боевики отказываются сложить оружие и призывают продолжать сопротивление, освобождение города является лишь вопросом времени. Но желание сделать это до инаугурации Трампа, то есть чуть более чем за полтора месяца, явно свидетельствует о стремлении как можно быстрее завершить операцию.

И как рассказал «Известиям» директор Дамасского центра стратегических исследований Бассам абу Абдалла, на это есть свои причины.

— Сейчас сложилась очень благоприятная ситуация. В США идет смена администраций, а потому можно воспользоваться моментом и заняться освобождением города. Стоит при этом отметить, что и Сирия, и Россия приложили и прикладывают немало усилий, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Так, для мирных жителей организованы гуманитарные коридоры, действует закон об амнистии, — сказал Бассам абу Абдалла.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.