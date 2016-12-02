Герасименко: «Я готов возобновить финансирование «Красного Октября»

Баскетбольный клуб «Канту» отправил в отставку своего главного тренера — экс-наставника подмосковных «Химок», олимпийского чемпиона Римаса Куртинайтиса. Под руководством литовца клуб потерпел семь поражений в девяти играх чемпионата Италии. На смену Куртинайтису пришел украинский специалист Кирилл Большаков, в прошлом сезоне работавший с волгоградским «Красным Октябрем».

О причинах перестановок в тренерском штабе «Канту» «Известиям» рассказал владелец клуба, экс-президент БК «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко.

— Меня не устраивали спортивные результаты команды, — рассказал Герасименко. — В Италии нельзя проигрывать дома, здесь очень требовательные фанаты. В чем причины столь неудачного старта? Видимо, наши финансовые возможности по комплектации команды и требования, которые Куртинайтис предъявляет к игрокам, не совпали. В последние годы он привык работать с высокооплачиваемыми спортсменами и не смог перестроиться. В межсезонье мы укрепились баскетболистами с опытом игры в Евролиге, но все-таки это не уровень Алексея Шведа или Сергея Мони. Тем не менее я доволен сотрудничеством с Римасом — он многому нас научил, выстроил отличный тренировочный процесс. Мы расстались очень хорошо и достигли человеческой договоренности. Будем поддерживать отношения.

— Приглашение Кирилла Большакова — это временный вариант?

— Вовсе нет. Кирилл — талантливый тренер, который пропагандирует атлетичный, скоростной баскетбол. Этот стиль подходит для чемпионата Италии. Думаю, ему удастся исправить наше турнирное положение. В прошлом сезоне он добился очень хороших результатов с «Красным Октябрем» в Единой лиге ВТБ. Все матчи команда играла на выезде (домашние встречи волгоградский клуб проводил в Москве из-за несоответствия своего зала требованиям Единой лиги ВТБ. — «Известия»). У «Красного Октября» был самый низкий бюджет в лиге, всего два легионера, и при этом клуб остановился в шаге от зоны плей-офф. Если бы клуб не лишили домашних матчей, Большаков наверняка бы вывел ребят в плей-офф.

— Часто вспоминаете о «Красном Октябре» или уже забыли об этом проекте (клуб был расформирован после исключения из Единой лиги ВТБ. — «Известия»​​​​​​​)?

— Недавно 55-летний юбилей праздновал наш бывший тренер Валентин Берестнев. В первый сезон в Единой лиге он вывел команду в плей-офф. Пользуясь случаем хочу поздравить его и пожелать успешной карьеры. Что касается жизнедеятельности клуба, то ни у кого из работников и игроков нет к нам никаких претензий. Все деньги по контрактным обязательствам мы выплатили.

— Обидно, что столь амбициозный проект так и не удалось реализовать?

— Очень обидно. Но я не ставлю крест на этом проекте и готов возобновить финансирование «Красного Октября». Увы, сейчас в Волгоградской области нет ни одного профессионального клуба. На это есть объективные причины. Если бы общественность знала, через что мне пришлось пройти, чтобы сделать команду с нуля... Как мы буквально вымаливали зал для проведение игр, добились строительства новой современной арены. Я лично делал легионерам разрешения на работу.

— Строительство новой арены также заморозилось?

— Арена построена, но мы еще не приступили к отделке. Это связано с моим отсутствием в России. Когда будет возможность вернуться, то мы обязательно закончим задуманное. В Волгограде зрители очень любят баскетбол, и они достойны современного зала.

— Почему «Красный Октябрь» исключили из Единой лиги?

— Думаю, причина в неприязни к моей персоне. Руководители лиги не хотели иметь со мной дел, и я пошел им навстречу. «Красный Октябрь» был переименован в «Волгоград», а я отошел от прямого управления командой. Но не устроило даже это — нам не разрешили играть в домашнем зале из-за его малой вместительности. Однако рижский ВЭФ и «Цмоки-Минск» в этом сезоне вообще играют в тренировочных залах. Получается, что к иностранным клубам — отдельные требования, к российским — другие. Мне больно об этом говорить. В зале, где клуб должен был играть матчи Единой лиги, проводятся вещевые ярмарки, где продают нижнее белье и банные халаты.

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