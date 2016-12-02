Батальоны НАТО в Прибалтике могут лишить денег

Американская политика в отношении стран Балтии может сильно поменяться после прихода новой администрации в Вашингтоне. Литва и Латвия высказывают опасения по поводу того, что план по развертыванию в этих странах батальонов НАТО может быть пересмотрен. Как рассказали «Известиям» в сейме Литвы, если избранный президент США Дональд Трамп исполнит свои предвыборные обещания и сократит расходы на оборону европейских стран, присутствие батальонов Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше может оказаться под вопросом.

Власти Латвии и Литвы опасаются сокращения финансирования натовских программ со стороны США. Более того, есть сомнения в перспективах развертывания четырех батальонов альянса на территории этих стран, а также в Эстонии и Польше. Как рассказал «Известиям» депутат сейма Латвии, член Парламентской ассамблеи Совета Европы, член социал-демократической партии «Согласие» Борис Цилевич, Трамп действительно может исполнить предвыборные обещания и заставить страны НАТО самостоятельно финансировать свою оборону, а не «использовать» США.

— Опасения по поводу того, что развертывание натовских батальонов может быть сорвано, появились с момента избрания президентом США Дональда Трампа. Его победа на выборах может стать катастрофой для балтийских государств, — заявил Борис Цилевич. — И всё же Трамп в одиночку не может радикально изменить позицию других стран блока. Если не США, то другие члены альянса возьмут на себя эти обязательства. Президент США — фигура влиятельная, но он — не всесильный монарх. Существует сложившаяся международная система, обязательства, закрепленные в соглашениях.

По словам Бориса Цилевича, другой партнер по НАТО — Канада, которая также участвует в формировании многонациональных батальонов, не поддержит новую администрацию Белого дома, если та захочет пренебречь своими обязательствами в рамках альянса.

— Канада — страна с достаточно самостоятельной внешней политикой, молодым премьером и ярким министром обороны. Она сама определяет свои приоритеты. Подготовка ведется весьма серьезно. Канадцам свойственно гораздо большее внимание к своим партнерам и не свойственно высокомерие сверхдержав, таких как США. Но это не значит, что только канадцев планируется здесь разместить. По плану в порядке ротации представлены и другие страны, — заявил латвийский политик.

Его коллега, депутат сейма от «Согласия» Янис Урбанович считает, что США — это опора НАТО, и в случае сокращения финансирования программ альянса со стороны Вашингтона ни одна другая страна, в том числе Канада, не сможет стать им полноценной заменой.

— США — это опора НАТО. Все остальные страны — в третьем ряду, — отметил Янис Урбанович. — Все военные, экономические и другие надежды фокусируются в первую очередь на Вашингтоне.

В Литве разделяют опасения соседа. Как рассказал «Известиям» экс-член комитета по делам НАТО в сейме, дипломат и аналитик Альгидрас Палецкис, ни одна другая страна альянса не сможет закрыть «дыру», которая появится в случае урезания финансирования со стороны Вашингтона.

— В Литве насторожились во время предвыборной кампании и тем более после победы Дональда Трампа, поскольку он говорил, что строить альянс надо на финансовых основах и за всё платить. Но, с другой стороны, некоторые во властных кругах подхватили это как напутствие, что надо тратить еще больше денег на оборону, потому что мы сейчас тратим не 2% ВВП (как это предполагает североатлантический договор. — «Известия»), а около 1,5%. Это было использовано как аргумент для увеличения финансирования. Важно, что Трамп отличается от предыдущих президентов тем, что не особо любит саму организацию НАТО, считает ее дорогостоящей для Америки, и это волнует большую часть элит. Но пока Литва заняла выжидательную позицию. Если Трамп пойдет на сокращение финансирования, то это создаст проблему, так как ни одна другая страна не подходит на роль главного спонсора. Тем более спонсора производства военной техники. Без США НАТО — не НАТО. Все это понимают, поэтому и засуетились, — отметил литовский политик.

В Латвии между тем утверждают, что размещение четырех батальонов необходимо для противостояния «российской агрессии», а если понадобится увеличение контингента, то страны альянса его обеспечат.



— У нас всего тысяча человек будет в каждой стране. Это политика предупреждения. Если вдруг будет эскалация ситуации, то можно думать и о большем количестве военных альянса. Но мы не хотим этого усугубления. Мы надеемся на сотрудничество с Россией, думаю, у обеих сторон есть взаимный интерес. Что касается отношений с новой администрацией, думаю, что Трампу, который раньше не особо интересовался международной политикой, стоит вспомнить случай, когда после 11 сентября 2001 года НАТО единственный раз воспользовалось 5-й статьей Вашингтонского договора о коллективной самообороне. Это было сделано не в интересах маленьких стран альянса, а именно в защиту интересов США, — заявил «Известиям» глава комиссии сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.

