Уроки революций

Послание президента России Федеральному собранию в этот раз носило ярко выраженную тональность нравственных ориентиров развития нашего общества.

Одним из первых тезисов послания стало напоминание об уроках истории, которые предстоит выучить всем, а не только узкому сообществу историков и экспертов в контексте предстоящего печального юбилея столетия разрушения российского государства в пожаре Большой русской революции.

В прошлом, XX веке мы дважды собственными руками разрушали свою страну — в 1917 и 1991 годах. Восстановление государства стоило обществу титанических усилий и жертв. При том, что окончательное восстановление после разрушения в 91-м в должном величии еще не завершено.

Сто лет назад под красивыми лозунгами справедливости и светлого будущего рушились столпы государства, возводившиеся тысячелетиями. Потеря суверенитета, Гражданская война, позорная интервенция, потеря территорий. Реки крови и миллионы жизней погибших и не рожденных. А главное — упущенное время развития. Вот результаты революций.

Переболев революционной заразой раньше нас, Запад отказался от подобной практики навсегда. Теперь они готовы куда угодно экспортировать эту «революционную бациллу», но только подальше от своих границ. Свои уроки там, на Западе, выучили. Романтизация революций неприемлема.

Безусловно, в уроках нашей истории нет правых и нет виноватых. Кто-то винит оппонентов — мол, виноваты красные или белые, кто-то кивает на мировой сионистский, или масонский, заговор, кто-то перекладывает вину на западные капиталы и технологии. Виноваты все — все общество. Никакие мешки с деньгами из-за границы и никакие импортные политтехнологии не могут разрушить государство, если внутри страны нет достаточного количества коллаборантов, тех, кто готов принять эти деньги и реализовать эти технологии.

Конечно, внешних помощников «тушить пожар керосином» хватало всегда. Однако преувеличивать значение этого соучастия и преуменьшать степень собственной ответственности общества не стоит. Пожалуй, это главный урок, который каждый должен выучить на «отлично».

В последние годы удалось переломить глубинные обиды, бродившие в обществе, расколотом революцией начала прошлого века. На мой взгляд, важной реперной точкой общественного, политического, гражданского согласия стал Крымский консенсус. Возвращение Крыма в родную гавань, демонстрация воли всего 145-миллионного общества России, реализация и деятельная защита интересов страны.

Как бы ни старались наши враги и недоброжелатели старыми методами, медийно и по-другому, ломать наше общественное согласие, для каждого из нас сохранение единства должно стать важнейшей задачей, важнейшим приоритетом. Раскол и злоба, прошлые обиды и ожесточение поднимаются недружественными нам силами как инструмент влияния. И бьют в старые рубцы исторических шрамов.

Другие готовы спекулировать на трагических страницах нашей общей истории в собственных сиюминутных политических интересах. Да, сто лет назад не было ни одной семьи в России, которой не коснулась бы трагедия разрушения страны. Но по какую бы сторону баррикад ни находился в те годы кто-то из наших предков, нам важно всегда помнить те уроки — чтобы не воспроизводить историю разрушений.

Мой друг философ говорит, что государство — это священный хрустальный шар, абсолютная ценность, которую каждый гражданин должен беречь и защищать, периодически протирая мягкой фланелью, чтобы шар не мутнел. Революция — это плохо. Любая.

Обостренное чувство справедливости, чувство правды всегда были частью нашего менталитета, нашей русской культуры. Каждому из 145 миллионов российских граждан важно ни на минуту не забывать, что все мы — один народ, одна нация всех национальностей и вероисповеданий. И Россия у всех у нас одна и общая. Каждый из граждан несет персональную ответственность перед страной и обществом за сохранение и сбережение России. Вместе — и перед Богом, и перед будущими поколениями.

Автор — директор Международного института новейших государств