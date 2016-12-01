Суд оставил бывшего главу Коми Торлопова под домашним арестом

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-главе Коми Владимиру Торлопову, обвиняемому в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве.

Как сообщает ИА «Комиинформ», обвиняемый пробудет под домашним арестом до 6 марта 2017 года.

Бывшего чиновника обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом совместно с Вячеславом Гайзером, который сменил его на посту главы Коми в 2010 году, и бывшим зампредом правления ГК «Ренова» Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 млрд рублей. Свою вину по инкриминируемым статьям Торлопов ранее признал.

