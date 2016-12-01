Телеметрия пропала после пуска ракеты «Союз-У»

На 383-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» пропала телеметрия. Причины произошедшего выясняются, сообщила в четверг пресс-служба «Роскосмоса».



После пуска ракеты-носителя «Союз-У» с кораблем #ПрогрессМС04 с 383 сек. пропала телеметрия. Специалисты РОСКОСМОСА выясняют ситуацию. pic.twitter.com/yiwx7NUxIF — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 декабря 2016 г.

«Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383-й секунды пропала телеметрия», — говорится в сообщении ведомства.



Ракета-носитель «Союз-У» с космическим аппаратом новой серии «Прогресс МС-04» стартовала с космодрома Байконур в четверг. Отделение транспортного корабля от ракеты-носителя ожидалась в 18.01 мск.

На борту космического грузовика находилось около 2,5 т различных грузов.