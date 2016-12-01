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Телеметрия пропала после пуска ракеты «Союз-У»

Причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба «Роскосмоса»

На 383-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» пропала телеметрия. Причины произошедшего выясняются, сообщила в четверг пресс-служба «Роскосмоса».

«Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383-й секунды пропала телеметрия», — говорится в сообщении ведомства.

Ракета-носитель «Союз-У» с космическим аппаратом новой серии «Прогресс МС-04» стартовала с космодрома Байконур в четверг. Отделение транспортного корабля от ракеты-носителя ожидалась в 18.01 мск.

На борту космического грузовика находилось около 2,5 т различных грузов.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Телеметрия пропала после пуска ракеты «Союз-У»

Причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба «Роскосмоса»

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