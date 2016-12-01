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Жители четырех домов в Твери остались без отопления

Подача горячей воды и отопление отсутствуют из-за прорыва теплотрассы

Четыре дома в Твери остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Авария произошла на улице Бобкова в Пролетарском районе. На место происшествия выехали сотрудники ремонтной бригады. Сроки восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения неизвестны. 

Авария также вызвала повреждение теплосетей на улицах Хрустальной, Терещенко и Озерной. В ликвидации аварии участвуют семь человек и три единицы техники, из них от МЧС России — три спасателя и одна машина, сообщает ИА «Твериград».

Напомним, ранее в городе произошел прорыв водопровода. Тогда без холодной воды остались жители 55 домов Московского района.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Жители четырех домов в Твери остались без отопления

Подача горячей воды и отопление отсутствуют из-за прорыва теплотрассы

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