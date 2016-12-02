Ключевое слово — эффективность

Послание президента России, как и ожидалось, оказалось весьма конкретным и содержательным — в полном соответствии с текущим моментом. Сегодня и обществу, и людям, принимающим решения, необходимы четкие ориентиры развития государства в непростой экономической ситуации. Отрадно, что часть тезисов, озвученных в послании, касалась непосредственно тех вопросов, которыми занимаются сегодня и Общероссийский народный фронт, и Общественная палата РФ.

Убедительным свидетельством развития гражданского общества стал рост числа некоммерческих организаций и волонтерского движения. На сегодняшний день в России насчитывается 227 тыс. организаций, в которых работает в общей сложности около 1 млн человек. Развитие НКО, так называемого третьего сектора нашей экономики, позволит обеспечить работой до 10 млн человек. Мы видим большую перспективу вовлечения наших граждан в такие формы гражданской активности.

Сегодня Россия входит в ТОП-10 стран мира по соотношению средств, пожертвованных на благотворительные проекты, к размерам ВВП. Пожертвования на благотворительность составляют порядка 140 млрд рублей в год.

Каждый месяц в НКО приходят 1,7 млн волонтеров. Рост числа желающих принять участие в работе некоммерческих организаций и движения волонтеров демонстрирует зрелость российского общества.

Обратившись к представителям власти и в центре, и на местах, президент призвал их снять все барьеры для развития волонтерства, для работы некоммерческих организаций, которым открывается доступ к соцпроектам, финансируемым государством. Такие организации формируют в стране необходимую атмосферу общественно полезных дел.

Трудно переоценить значимость общественного контроля. Сегодня мы уже видим конкретные результаты: это и экономия бюджетных средств, и контроль за исполнением майских указов.

Одно из основных направлений работы ОНФ — контроль за эффективностью трат бюджетных средств. По результатам работы нашего проекта «За честные закупки» за три года в системе госзакупок было устранено 728 нарушений на сумму почти 230 млрд рублей.

На итоговом «Форуме действий» ОНФ были обнародованы результаты, полученные в ходе анализа эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». В соответствии с целевыми показателями, прописанными в ФЦП, в 2016 году в нашей стране должны функционировать 15 туристических кластеров. Однако по состоянию на октябрь 2016 года могут принять туристов только семь кластеров, два из которых начали свою работу до включения в ФЦП. Необходимо принять меры, направленные на повышение контроля и эффективности реализации программы. Кроме того, необходимо поменять подход: следует отталкиваться от возможностей бизнеса развивать туризм в том или ином регионе и тогда принимать решение об организации там туристических кластеров и направлять дополнительное государственное финансирование.

Такой подход позволит высвободить неэффективно расходуемые денежные средства, направить их на финансирование действительно приоритетных направлений. И здесь мы подходим к ключевой проблеме, на которой остановился президент в своем послании. К проблеме эффективности. Вопрос об эффективности на сегодняшний день — главный запрос страны, главный запрос российской экономики. Да, в результате санкций и ответных мер со стороны России образовались новые возможности и для российских сельхозпроизводителей, для российского предпринимательства. Но следует помнить, что наша экономика может развиваться более быстрыми темпами только при условии более эффективных решений, более эффективном расходовании имеющихся ресурсов и бюджетных средств.

На сегодня эта проблема стоит особенно остро. Именно поэтому президент делает на ней такой акцент. В связи с этим я хотел бы обратить внимание, что мы в ОНФ не только контролируем ход исполнения указов президента и выявляем случаи неэффективного использования ресурсов, но и предлагаем эффективные решения.

Только один пример. В прошлом и позапрошлом годах ОНФ предложил типовые проекты при строительстве социальных объектов — детских садов и школ. В результате сэкономлены миллиарды рублей. Свои предложения мы разработали и выдвинули практически по всем целевым программам.

«Работать эффективнее» — один из основных призывов, с которым ОНФ обращается к региональной и местной власти. Это то, что должно сегодня ставиться во главу угла при реализации любых наших планов и программ.

Так мы работали, работаем и будем продолжать работать, привлекая к этому все большее количество людей, создавая тем самым культуру общественного контроля, культуру взаимодействия местной и региональной власти с людьми.

Мы услышали от президента призыв к властям активнее обсуждать с гражданами те реальные потребности, которые существуют у них сегодня. Ведь решения по проектам, на которые выделяются бюджетные средства, зачастую принимаются без учета мнения и потребностей тех, для кого, казалось бы, эти проекты предназначены.

Я бы, в свою очередь, рекомендовал главам муниципалитетов заимствовать у коллег подход под названием «народный бюджет», который уже применяется в целом ряде муниципальных образований. Он состоит в том, что люди вместе с главой образования обсуждают, на какие действительно приоритетные направления нужно тратить деньги в их поселке, деревне, маленьком городе.

Я считаю, что это и есть тот тренд, который задал президент в своем послании. Тренд на максимальное вовлечение граждан в принятие решений вместе с муниципальными властями.

Автор — секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта

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