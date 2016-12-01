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ФАС заведет дело против Смольного из-за договора со студией Лебедева

Причиной тому послужили нарушения пунктов контракта о разработке студией логотипов города

УФАС России по Санкт-Петербургу в течение 10 дней возбудит антимонопольное дело в отношении комитета по развитию туризма за использование логотипа студии Артемия Лебедева, сообщили в пресс-службе управления.

По данным портала «Санкт-Петербург.Ру», ведомство потребовало расторгнуть договор с арт-студией Лебедева, так как там якобы получили информацию о необходимости разработать логотип в приоритетном порядке, а на момент заключения договора логотипы были уже разработаны.

В свою очередь, в Смольном заявили о невозможности расторжения договора. На момент его заключения комитет по туризму действовал не как орган государственной власти Петербурга, а как хозяйствующий субъект. Поэтому положения закона о защите конкуренции на тот момент на него не распространялись, сообщили в УФАС.

В одном из пунктов контракта указано, что дизайн-студия по заданию комитета разработала серию туристических логотипов города, в этом же пункте договора сообщается, что работы надлежащего качества приняты в полном объеме и без замечаний.

Договор со студией Артемия Лебедева на разработку серии логотипов был заключен в октябре 2014 года. В соответствии с пунктами контракта за выполненную работу студия получила один рубль.

В ближайшее время в петербургском УФАС России сообщат, по какой статье закона о защите конкуренции возбуждено дело, а также озвучат дату заседания комиссии.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

ФАС заведет дело против Смольного из-за договора со студией Лебедева

Причиной тому послужили нарушения пунктов контракта о разработке студией логотипов города

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