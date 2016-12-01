Россия обновила концепцию внешней политики: обзор изменений

Концепция внешней политики России, обновленную версию которой в четверг подписал Владимир Путин, не претерпела фундаментальных изменений, но оказалась актуализирована с учетом изменившихся реалий.



Новый текст пришел на смену концепции четырехлетней давности и отличается от предыдущего отдельными акцентами и формулировками.



При этом некоторые тезисы по ключевым для России проблемам оказались жестче прежних.



Появилось упоминание отдельных явлений, таких как интернет и запрещенное в России «Исламское государство».



С точки зрения российских приоритетов в двусторонних отношениях в концепции оказались перечислены страны, прежде не фигурировавшие в таком контексте. В то же время некоторые из них, такие как Великобритания, наоборот, перестали упоминаться.



Кризис в отношениях с Западом



Как говорится в новой версии концепции, геополитическая экспансия НАТО и Евросоюза последних десятилетий вызвала «серьезный кризис в отношениях между Россией и государствами Запада».



«Проводимый США и их союзниками курс на сдерживание России, оказание на нее политического, экономического, информационного и иного давления подрывают региональную и глобальную стабильность», — отмечается в тексте.



До сих пор тезисы, касающиеся отношений с западным миром, были сформулированы более мягко.



Теперь авторы документа делают вывод о «стремлении западных государств удержать свои позиции, в том числе посредством навязывания своей точки зрения на общемировые процессы и проведения политики сдерживания альтернативных центров силы».



Военные угрозы



Россия по-прежнему считает маловероятной крупномасштабную войну, но отмечает усиление вероятности втягивания крупнейших стран в локальные столкновения.



«Несмотря на то что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими государствами остается невысокой, возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и эскалации кризисов», — говорится в концепции.



Поменялись в ней и оценки отношений с США, Европой и НАТО с военно-политической точки зрения.



В тексте появилось упоминание о том, что Североатлантический альянс не только приблизился к границам России, но и нарастил военную активность.



При этом общий вывод остался прежним: «Российская Федерация негативно относится к расширению НАТО».



США



Новая формулировка теперь отражает и взгляд Москвы на развертывание американской противоракетной обороны.



Если раньше в концепции говорилось, что Россия будет добиваться гарантий ее ненаправленности против своих сил ядерного сдерживания, то теперь прямо упоминается возможность ответа.



«Россия рассматривает создание глобальной системы противоракетной обороны США как угрозу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адекватных мер», — отмечается в документе.



В нем подчеркивается, что давление со стороны США может оказаться поводом для жесткой реакции.



«Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции <...> и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер», — говорится в концепции.



Европа



В разделе, посвященном активизации двусторонних отношений со странами Европы, наряду с Германией, Францией и Италией теперь упоминается и Испания и не фигурирует Голландия.



Кроме того, полностью из документа исчез тезис о потенциале взаимодействия с Великобританией.



На фоне принятия США и Европой антироссийских санкций появилась в тексте и более жесткая формулировка, касающаяся защитных мер во внешней торговле.



Теперь там присутствует фраза о необходимости «эффективного реагирования на недружественные экономические действия иностранных государств».



Миграция



Более развернуто в концепции оказалась описана проблема активизации потоков мигрантов. В последние годы ближневосточные конфликты привели к тому, что миграция стала головной болью для многих стран Европы.



«Россия <...> отвергает использование миграционных процессов в политических целях», — говорится в концепции.



Терроризм



Вместе с новой оценкой проблем миграции в концепции впервые упомянуто «Исламское государство», претендующее на создание собственного государственного образования.



«Качественно новый характер глобальная террористическая угроза приобрела с появлением международной террористической организации «Исламское государство» и подобных ей объединений, поднявших насилие на невиданный уровень жестокости», — отмечается в концепции.



Ее авторы констатируют, что ИГ и аналогичные структуры усилили свое влияние «на территории от Атлантического побережья до Пакистана».



Вмешательство извне



В новой версии концепции говорится, что Россия намерена противодействовать вмешательству во внутренние дела третьих стран в целях неконституционной смены власти.



Такие попытки могут предприниматься "в том числе посредством поддержки негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации", напоминает Москва.



Среди прочего в документе повторяется прежний тезис о сопротивлении "использованию правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства".



ИТ и интернет



В разделе, посвященном информационной безопасности, появился тезис о противодействии применения ИТ-технологий в военно-политических целях.



Кроме того, впервые в концепции оказался упомянут интернет.



О всемирной паутине в тексте сказано, что Россия выступает за универсальные правила, предполагающие интернационализацию управления ею на справедливой основе.



Новые региональные партнеры



Текст концепции внешней политики впервые содержит отдельное упоминание Армении и Киргизии - стран, вступивших в экономический союз (ЕАЭС) с Россией и считающихся ее политическими союзниками.



Впервые появился и отдельный тезис про европейское направление в перспективах евразийской интеграции.



"ЕАЭС способен сыграть важную роль в деле гармонизации интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах", - говорится в концепции.



Украина не приоритет



Из концепции исчезло прежде фигурировавшее в ней определение Украины как "приоритетного партнера".



"Российская Федерация заинтересована в <...> выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов", - отмечается в обновленной версии.



Также отмечается, что "Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта".



Китай и Индия



С Китаем "Россия продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие", говорится в концепции.



Документ также напоминает об "совпадении внешнеполитических приоритетов, исторической дружбе и глубоком взаимном доверии" с Индией.