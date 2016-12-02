Судьбу Байкала определят жители Бурятии

Во вчерашнем послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, в числе которых назвал Байкал. Одна из опасностей, угрожающих озеру Байкал гибелью, — строительство Шурэнской ГЭС в Монголии. Однако, как выяснили «Известия», строительство может быть заблокировано.

Напомним, что монгольская сторона начала проектные работы без проведения общественных слушаний в России. Но, как выяснили «Известия», ситуация может измениться — Россия и Монголия наконец согласовали сроки проведения общественных слушаний по проекту строительства монгольских гидроэлектростанций. Если жители Бурятии выскажутся против строительства ГЭС на территории Монголии, то уникальное озеро будет спасено. В противном случае Байкалу грозит загрязнение и обмеление, а многим видам уникальной байкальской фауны — уничтожение.

«Министерством природы России предварительно одобрено проведение на территории Республики Бурятия общественных консультаций по реализации проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительства комплекса водохранилищ», — говорится в письме (копия находится в распоряжении «Известий»), которое направил министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов руководителю группы реализации проекта MINIS (в него входят два монгольских объекта).

Проведение общественных консультаций планируется в пяти населенных пунктах Бурятии с 16 по 31 января 2017 года (сроки уже не раз сдвигались). В Минприроды России «Известиям» заявили, что общественные слушания окажут на ход реализации проекта «самое непосредственное влияние».

— Необходимо обеспечить обмен и доступ к информации, необходимой для оценки воздействия проектируемых гидротехнических и водохозяйственных объектов в бассейне реки Селенга на окружающую среду, в том числе на уникальную экосистему озера Байкал, — подчеркнули в ведомстве.

В Минприроды «Известиям» сказали, что на последних совместных совещаниях удалось договориться о проведении регулярных консультаций и встреч российских экспертов и представителей Всемирного банка с привлечением монгольской стороны, а также о проведении общественных слушаний, чему на протяжении многих месяцев так противилась монгольская сторона. Как ранее сообщали «Известия», Монголия запланировала строительство Шурэнской ГЭС на реке Селенга, впадающей в Байкал. А на реке Орхон собираются строить комплекс водохранилищ для этой станции и водоотвод в Южное Гоби. Это два подпроекта, входящих в проект MINIS, разработку которого финансирует Всемирный банк. Однако если эксперты докажут, что строительство окажет негативное влияние на экосистему озера, международная кредитная организация не только не будет финансировать проект, но и другим не будет рекомендовать.

Для Улан-Батора это критически важно, поскольку своих денег на финансирование строительства у правительства Монголии не хватит. Помимо проекта MINIS есть еще одно запланированное строительство, вызывающее беспокойство российских экологов, — гидроэлектростанция на реке Эгийн-гол, которая впадает в Селенгу. Нынешний проект этой ГЭС предполагает возведение 103-метровой дамбы в зоне, которая считается сейсмоопасной.

В строительстве Эгийн-гольской ГЭС 75% финансирования должно было быть обеспечено за счет китайских кредитов. Однако после возражений Москвы Пекин взял паузу до урегулирования спорных вопросов. Очевидно, что позиция Всемирного банка, которая, в свою очередь, будет зависеть от результатов экологических экспертиз, окажет влияние и на их дальнейшее решение.

В Минприроды России «Известиям» сообщили, что планируется обсудить вопросы строительства ГЭС в декабре 2016 года в Улан-Баторе на 20-м заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также в ходе переговоров главы Минприроды, сопредседателя российско-монгольской межправительственной комиссии Сергея Донского с монгольским руководством.

— Для определения рисков проекта необходимо проведение комплексной экологической, социальной и экономической оценки энергетических и водохозяйственных проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал, — сформулировали свою позицию в Минприроды.

— Монголия подписала Конвенцию ООН по охране объектов всемирного природного и культурного наследия и не имеет права совершать шаги, которые могут нанести вред объектам всемирного наследия на территории соседних государств, — заявил «Известиям» руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Сергей Шапхаев. — А положение Всемирного банка запрещает ему финансировать работы, которые нарушают международные соглашения. Если нам удастся показать, что будет негативное воздействие на озеро Байкал, банк, скорее всего, напишет отрицательное заключение, после чего ни один уважающий себя инвестор, в том числе китайцы, эти проекты финансировать не будет. А своих денег у монголов нет. Поэтому, я считаю, у нас есть все шансы обезопасить Байкал. И предложить при обсуждении региональной экологической оценки монгольской стороне альтернативные варианты. Исключающие строительство ГЭС, но позволяющие решить проблему энергоснабжения Монголии другими путями.

Альтернативные варианты сейчас готовятся в Минэнерго. По данным Сергея Шапхаева, российские энергетики заинтересованы в том, чтобы направлять излишки энергии ГЭС на Ангаре в Монголию, для этого надо лишь модернизировать электросети.