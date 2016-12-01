В Нижнем Новгороде не хватает денег на капитальный ремонт школ

На капитальный ремонт школ нижегородские власти выделяют в следующем году лишь шестую часть необходимой суммы. Об этом заявил директор департамента финансов Юрий Мочалкин во время заседания комиссии гордумы по соцполитике.

В частности, по его словам, на эти цели пока предусмотрено лишь 37 млн рублей, хотя от школ поступали заявки на 233 млн. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», в финансовом департаменте обещают закладывать необходимые суммы по мере поступления доходов.

Кроме того, в ведомстве напоминают о средствах, сэкономленных после отмены дублирования городских и областных полномочий по льготному питанию. Однако большая часть суммы в 230 млн рублей пойдет на оплату коммунальных услуг в школах.