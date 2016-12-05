Аграриям выделят еще 10 млрд

Комитет Госдумы по аграрным вопросам ко второму чтению проекта бюджета на 2017 год одобрил представленные правительством отраслевые поправки, отклонив при этом все остальные. Основные изменения касаются перераспределения 13 млрд рублей — их вычтут из так называемой погектарной поддержки сельхозпроизводителей и субсидий на литр молока. Эти средства теперь направят на льготное кредитование. Вместе с тем, как утверждают аграрии, министр финансов России Антон Силуанов пообещал изыскать возможности и добавить на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) еще 10 млрд рублей. Также отрасль рассчитывает на прибавку за счет неиспользованных в 2016 году средств господдержки.

Участники заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, прошедшего 29 ноября, согласились с поправками, предложенными правительством ко второму чтению проекта бюджета по подразделу «Сельское хозяйство» (список поправок имеется в распоряжении «Известий»). Суть их заключается в перераспределении средств внутри подраздела, не выходя за рамки 204 млрд рублей, уже предусмотренных в бюджете на АПК в 2017 году.



В частности, предлагается в два раза сократить погектарную поддержку сельхозпроизводителей и почти на треть — субсидии на литр молока. «Сэкономленные» таким образом 13 млрд рублей правительство предложило направить на льготное кредитование аграриев. В итоге на погектарную поддержку сельхозпроизводителей вместо 21,6 млрд рублей останется 11 млрд, а субсидирование государством производства молока составит 7,9 млрд рублей вместо изначально запланированных 11,9 млрд.

Как ранее в интервью «Известиям» сообщал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, в первоначальном варианте госпрограммы развития сельского хозяйства на финансирование отрасли в 2017 году было предусмотрено 300 млрд рублей. Между тем согласно проекту бюджета на будущий год, утвержденного в первом чтении, сумма расходов на АПК составит почти 204,5 млрд рублей — на 10 млрд рублей меньше, чем в 2016 году. В связи с этим некоторые подпрограммы в следующем году профинансированы не будут (например, по обновлению парка сельхозтехники), а по многим предполагается существенный секвестр. Так, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей АПК» более чем на 1,5 млрд рублей уменьшены ассигнования растениеводам; на 1,2 млрд рублей — на повышение продуктивности КРС; на реализацию региональных программ развития АПК — более чем на 14 млрд рублей.

По словам председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, комитет просил добавить на инвесткредиты 10 млрд рублей, но в качестве дополнения к запланированным 204 млрд рублей, а не за счет сокращения расходов на другие нужды АПК.

В свою очередь, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников считает, что компромиссным вариантом было бы не равномерно урезать погектарную поддержку, а отрегулировать этот механизм в зависимости от региона — например, снизить ее уровень в Краснодаре или Ставропольском крае как в регионах с высоким плодородием почв и урожайностью, а в Сибири оставить прежним.

Председатель Молочного союза Аркадий Пономарев считает, что расходы на молочную отрасль не должны падать.

— Молочная отрасль — самая чувствительная. Как ребенок, которого нельзя сегодня покормить, а завтра еды не дать. Пройдет года четыре-пять, и если всё будет гладко финансироваться, этот «ребенок» встанет на ноги — отрасль будет сама себя дальше кормить и ее не нужно будет поддерживать. Но сегодня любое недофинансирование отрасли грозит катастрофой, — сказал он.

Вместе с тем аграрии всё еще надеются на увеличение расходов на АПК в следующем году. Одним из источников, считают в комитете Госдумы, могут стать средства, выделенные регионам, но неизрасходованные из-за отсутствия возможности софинансирования из региональных бюджетов. По некоторым оценкам, эта сумма может составить порядка 12–13 млрд рублей.

Кроме того, по данным представителей аграрного комитета, министр финансов России Антон Силуанов в ноябре пообещал в ходе встречи с аграриями изыскать возможности и добавить на АПК еще 10 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на техническую модернизацию отрасли, а также обеспечить докапитализацию Россельхозбанка в размере 5 млрд рублей.

Как следует из результатов заседания комитета Госдумы 29 ноября, депутаты-аграрии поверили обещаниям министра и не стали настаивать на большем увеличении расходов на АПК в следующем году.

Оперативный комментарий в Минфине получить не удалось.