Аграриям выделят еще 10 млрд

Ко второму чтению проекта бюджета на 2017 год правительство перебросило часть расходов на АПК на инвестиционные кредиты
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Комитет Госдумы по аграрным вопросам ко второму чтению проекта бюджета на 2017 год одобрил представленные правительством отраслевые поправки, отклонив при этом все остальные. Основные изменения касаются перераспределения 13 млрд рублей — их вычтут из так называемой погектарной поддержки сельхозпроизводителей и субсидий на литр молока. Эти средства теперь направят на льготное кредитование. Вместе с тем, как утверждают аграрии, министр финансов России Антон Силуанов пообещал изыскать возможности и добавить на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) еще 10 млрд рублей. Также отрасль рассчитывает на прибавку за счет неиспользованных в 2016 году средств господдержки.
Участники заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, прошедшего 29 ноября, согласились с поправками, предложенными правительством ко второму чтению проекта бюджета по подразделу «Сельское хозяйство» (список поправок имеется в распоряжении «Известий»). Суть их заключается в перераспределении средств внутри подраздела, не выходя за рамки 204 млрд рублей, уже предусмотренных в бюджете на АПК в 2017 году.
В частности, предлагается в два раза сократить погектарную поддержку сельхозпроизводителей и почти на треть — субсидии на литр молока. «Сэкономленные» таким образом 13 млрд рублей правительство предложило направить на льготное кредитование аграриев. В итоге на погектарную поддержку сельхозпроизводителей вместо 21,6 млрд рублей останется 11 млрд, а субсидирование государством производства молока составит 7,9 млрд рублей вместо изначально запланированных 11,9 млрд.
Как ранее в интервью «Известиям» сообщал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, в первоначальном варианте госпрограммы развития сельского хозяйства на финансирование отрасли в 2017 году было предусмотрено 300 млрд рублей. Между тем согласно проекту бюджета на будущий год, утвержденного в первом чтении, сумма расходов на АПК составит почти 204,5 млрд рублей — на 10 млрд рублей меньше, чем в 2016 году. В связи с этим некоторые подпрограммы в следующем году профинансированы не будут (например, по обновлению парка сельхозтехники), а по многим предполагается существенный секвестр. Так, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей АПК» более чем на 1,5 млрд рублей уменьшены ассигнования растениеводам; на 1,2 млрд рублей — на повышение продуктивности КРС; на реализацию региональных программ развития АПК — более чем на 14 млрд рублей.
По словам председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, комитет просил добавить на инвесткредиты 10 млрд рублей, но в качестве дополнения к запланированным 204 млрд рублей, а не за счет сокращения расходов на другие нужды АПК.
В свою очередь, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников считает, что компромиссным вариантом было бы не равномерно урезать погектарную поддержку, а отрегулировать этот механизм в зависимости от региона — например, снизить ее уровень в Краснодаре или Ставропольском крае как в регионах с высоким плодородием почв и урожайностью, а в Сибири оставить прежним.
Председатель Молочного союза Аркадий Пономарев считает, что расходы на молочную отрасль не должны падать.
— Молочная отрасль — самая чувствительная. Как ребенок, которого нельзя сегодня покормить, а завтра еды не дать. Пройдет года четыре-пять, и если всё будет гладко финансироваться, этот «ребенок» встанет на ноги — отрасль будет сама себя дальше кормить и ее не нужно будет поддерживать. Но сегодня любое недофинансирование отрасли грозит катастрофой, — сказал он.
Вместе с тем аграрии всё еще надеются на увеличение расходов на АПК в следующем году. Одним из источников, считают в комитете Госдумы, могут стать средства, выделенные регионам, но неизрасходованные из-за отсутствия возможности софинансирования из региональных бюджетов. По некоторым оценкам, эта сумма может составить порядка 12–13 млрд рублей.
Кроме того, по данным представителей аграрного комитета, министр финансов России Антон Силуанов в ноябре пообещал в ходе встречи с аграриями изыскать возможности и добавить на АПК еще 10 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на техническую модернизацию отрасли, а также обеспечить докапитализацию Россельхозбанка в размере 5 млрд рублей.
Как следует из результатов заседания комитета Госдумы 29 ноября, депутаты-аграрии поверили обещаниям министра и не стали настаивать на большем увеличении расходов на АПК в следующем году.
Оперативный комментарий в Минфине получить не удалось.