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Россияне теряют интерес к событиям на Украине

При этом растет число тех, кто видит пользу в присоединении Крыма к России

Фото: РИА НОВОСТИ/Стрингер

Ситуация на Украине фактически перестала быть в центре внимания россиян: 44% наблюдает за ними без особого внимания, а 26% — игнорируют полностью, следует из опроса «Левада-центра». При этом большинство — 64% — по-прежнему видят пользу в воссоединении Крыма с Россией.

За развитием событий на Украине внимательно следит только 6% россиян. Меньше становится тех, кто наблюдает за ними «довольно внимательно». Еще в сентябре этого года таких было 28%, а уже к ноябрю их число уменьшилось до 23%. 

Большая часть — 44% — следит за тем, что происходит на Украине, без особого внимания. Выросла — с 19% до 26% (данные с сентября по ноябрь) — доля тех, кто предпочитает вообще не слышать об Украине. 2% и вовсе признались, что ничего не знают о происходящем в этой стране.

При этом, согласно опросу, большинство наших граждан переживают из-за ситуации на востоке Украины. 66% уверены, что обстановка там напряженная, 16% соотечественников полагают, что ситуация в Донецкой и Луганской областях — критическая.

Большая часть россиян — 46% — не верит, что в ближайший год на востоке Украины могут произойти перемены. 25% соотечественников прогнозируют ухудшение обстановки. 

Растет число тех, кто считает, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда. Если в августе 2015 года таких было 59%, в январе 2016-го — 61%, то к ноябрю этого число таких граждан увеличилось до 64%. Обратного мнения придерживаются 19%, а 18% затруднились  ответить.

При этом 63% россиян хотят видеть Украину независимой страной, имеющей с Россией добрососедские, взаимовыгодные отношения. В прошлом году о стремлении к такому сотрудничеству говорило 59% соотечественников. При этом почти четверть (27%) россиян полагает, что для России лучше экономически и политически контролировать Украину.

У россиян сохраняются представления об угрозе национальным интересам России со стороны Запада, поэтому возможность влиять на «соседа» рассматривается как принципиальный момент, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Она также отметила, что внимание россиян к украинским событиям продолжает снижаться и интерес к происходящему там вернулся на уровень 2013 года — началу украинского политического кризиса. В настоящий момент у россиян вызывают больший интерес события в Сирии.

Руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков считает, что от событий на Украине интерес россиян отвлекают более глобальные темы международной повестки. Такие, например, как выборы в США, выход Великобритании из Евросоюза и падение цен на нефть. Кроме того, Бычков уверен, что люди устали от обилия украинских новостей и у них начался «процесс отторжения».

— В своем большинстве население поддерживает вешнюю политику России. Крым и сами крымчане всегда считали русским и не относили его к Украине. То, что произошло с полуостровом, — отражение запросов гражданского сообщества. В 1990-е годы был период разрушения, разбрасывания камней, а сейчас настал период собирать их, — сказал политолог.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что проблема Донбасса острее воспринимается россиянами, ситуация там до сих пор не стабилизирована.

В Киеве же, по словам политолога, всё изначально напоминало реалити-шоу, где российский зритель получал долю политических зрелищ, которых нет в нашем политическом процессе.

— Причем получал, ничем не рискуя. Эти зрелища долго приковывали внимание, а потом закономерно утомили. Это логика подъема и спада информационных волн, — считает Ремизов.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россияне теряют интерес к событиям на Украине

Россияне теряют интерес к событиям на УкраинеПри этом растет число тех, кто видит пользу в присоединении Крыма к России

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