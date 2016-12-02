Первый пошел

Череповец может стать первым монопрофильным муниципальным образованием, которое в 2018 году лишится статуса моногорода. Этому будет способствовать перевод города в категорию территории опережающего развития, привлечение более 50 млрд рублей частных инвестиций ежегодно и создание порядка 8 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказал «Известиям» федеральный чиновник в финансово-экономическом блоке правительства. Информацию также подтвердила зампред правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макеева. Мэр Череповца Юрий Кузин добавил, что также планирует в ускоренном режиме реализовать программу по благоустройству и модернизации города.

Правительство реализует программу по планомерному сокращению количества моногородов в стране. Сейчас их перечень включает 319 муниципальных образований, в которых проживают почти 14 млн россиян. В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» их количество в 2018 году начнет заметно сокращаться — до 301, а затем — к концу декабря 2025-го — оно будет доведено до 285.

Первым «кандидатом на выход», по словам федерального чиновника из финансово-экономического блока правительства, может стать Череповец.

— Главная цель программы — это уменьшение количества моногородов, зависящих от деятельности градообразующего предприятия, а также перевод их из категории «моно» в города со стабильным социально-экономическим положением. В настоящее время проводится анализ социально-экономической ситуации в разных городах для определения тех из них, которые к 2018 году избавятся от приставки «моно». По нашим оценкам, первым таким городом может стать Череповец, — сообщила Ирина Макеева, которая курирует проект от ВЭБа.

Она отметила, что городу уже выделено 800 млн рублей из федерального бюджета, еще свыше 50 млрд рублей планируется ежегодно привлекать в виде прямых инвестиций на развитие производств от предпринимателей, в частности, холдинга «Фосагро» и других. Наряду с созданием благоприятной городской среды до 2018 года эти меры позволят создать более 6,5 тыс. новых рабочих мест.

Как выяснили «Известия», первый вице-премьер Игорь Шувалов в пятницу совершит рабочую поездку в Череповец для того, чтобы проинспектировать город, ознакомиться с его показателями, провести совещание с руководством, а также осмотреть площадку, где создан технопарк.

По словам мэра Череповца Юрия Кузина, приоритетным направлением в развитии города будет содействие малому и среднему бизнесу, создание четырех новых инвестиционных площадок и ряда новых предприятий (металлообработка, машиностроение, пищевая промышленность). В 2018 году завершится первый этап запуска индустриального парка, в котором разместятся семь предприятий из разных сфер экономики, создающие тысячу рабочих мест. Всего же до конца года будет создано 2 тыс. рабочих мест, а к 2025-му — восемь, уточнил градоначальник.

— Не менее важна и социально-культурная составляющая проекта. По плану развития городской среды будут созданы центры досуга молодежи, спортивные площадки, парки, оборудованы прилегающие к домам территории, будут запущены совместные с АИЖК программы, — сказал Юрий Кузин.

До осени нынешнего года у властей было всего два инструмента поддержки монопрофильных муниципальных образований — Фонд развития моногородов (ФРМ) и механизм территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Эти механизмы было решено синхронизировать в рамках комплексного подхода, получившего статус национального проекта, который курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Федеральный чиновник рассказал «Известиям», что первый вице-премьер нацелен мотивировать муниципалитеты моногородов на большую ответственность за их развитие. Со своей стороны федеральный центр будет больше помогать тем, кто активнее и самостоятельнее модернизирует свою экономику.

По программе через девять лет 34 монопрофильных населенных пункта станут экономически независимыми от градообразующего предприятия и смогут похвастаться приличными условиями для жизни граждан. Для этого предполагается создать на базе моногородов 100 ТОР, увеличить инвестиции в основной капитал до 350 млрд рублей (сейчас чуть более 15 млрд), создать порядка 600 тыс. новых рабочих мест, а также где-то отстроить с нуля, а где-то модернизировать инфраструктуру.

На эти цели в ФРМ рассчитывают получить из бюджета порядка 32 млрд рублей в ближайшие три года (в Минфине предоставить оперативный комментарий по этой цифре не смогли).

— Уже сейчас мы видим растущую конкуренцию между городами по ускорению выхода из списка моногородов. На федеральном уровне можно принимать самые умные решения, но пока мэр не начнет работать, ничего не получится, — сказал федеральный чиновник.

Ирина Макеева уточнила, что руководителем программы модернизации каждого моногорода является лично его мэр, поэтому уже в 2017 году будет подготовлен рейтинг 10 лучших и 10 худших глав монофункциональных городов.

— Первые результаты этого рейтинга мы представим на Питерском форуме уже в июне, поэтому мэры заинтересованы ускорять развитие моногородов, иначе возникают личные репутационные риски, — сказала собеседница «Известий».



Глава Череповца также заявил, что положительно относится к системе рейтингования мэров моногородов, так как это позволит не только мотивировать градоначальников на более активную работу, но и создаст прозрачную систему контроля за муниципалитетами.

