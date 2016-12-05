Роскомнадзор отвел Google три месяца

Роскомнадзор даст три месяца нового года иностранным компаниям, владеющим новостными агрегаторами, на регистрацию российского юрлица. В частности, это касается корпорации Google, которой для соответствия новым российским законам, придется изменить форму присутствия на российском рынке. В противном случае у надзорных инстанций появятся основания для блокировки новостного ресурса Google на территории России.

В 2017 году владельцы новостных агрегаторов будут внесены Роскомнадзором в специальный реестр на основании либо мониторинга, либо по обращению гражданина или организации. В реестр войдут только крупнейшие агрегаторы, чей трафик превышает 1 млн посетителей в сутки.

— Сейчас такую высокую посещаемость имеют только крупные и популярные агрегаторы, например «Яндекс», Google, Mail.ru и другие, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Поэтому проводить постоянный мониторинг Сети на предмет выявления новых агрегаторов не имеет смысла, достаточно просто держать руку на пульсе.

Иностранным компаниям — владельцам новостных агрегаторов необходимо будет обязательно зарегистрировать юридическое лицо в России.

— В случае если владелец является иностранным, ему дается три месяца на регистрацию юрлица на территории России, — пояснил Вадим Ампелонский.

В России всего два крупных новостных агрегатора, принадлежащих иностранным компаниям: это Google.com и Bing.com.

У корпорации Google в России есть юрлицо — ООО «Гугл», но основная сфера работы компании, по данным ЕГРЮЛ, — рекламная деятельность. Кроме того, в своих ответах государственным структурам компания Google Inc неоднократно отмечала, что в России у нее нет официального полноценного представителя.

Bing.com принадлежит корпорации Microsoft, у которой в России есть компания ООО «Майкрософт Рус». По данным ЕГРЮЛ, основные виды деятельности этой компании — «разработка программного обеспечения и консультирование в этой области», «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет».

По мнению начальника юридического отдела координационного центра национального домена сети Интернет Сергея Копылова, для выполнения требований закона о новостных агрегаторах для Bing.com может подойти компания «Майкрософт Рус», а вот компании Google либо придется вносить изменения в регистрационные данные ООО «Гугл», либо создавать новую компанию.

— Юрлицо должно соответствовать требованиям, предъявляемым в законе. Рекламная деятельность не подходит для деятельности новостного агрегатора, — пояснил Сергей Копылов.

При регистрации компании в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) вносятся виды деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), которыми компания планирует заниматься. Нарушение данного порядка может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ (штраф до 5 тыс. рублей).



Соавтор закона о новостных агрегаторах Алексей Казаков уверен, что если компания попадает под действие закона о новостных агрегаторах, то три месяца — это достаточный срок для создания в России юрлица.

— Три месяца — это нормальный срок, за который серьезные компании могут оформиться в России, но если необходимо, то можно пойти навстречу и дать им больше времени, но выполнить требования закона нужно, — отметил Алексей Казаков.

Управляющий партнер адвокатского бюро «НСН Альянс» Сергей Носов считает, что если компания Google не зарегистрирует в России юрлицо для новостного агрегатора, то в качестве предупредительной санкции к ней могут быть применены штрафные санкции.

— Дальше всё зависит от ситуации и действий правоприменителя, — пояснил Сергей Носов. — Максимально, что можно будет сделать с иностранным лицом, — заблокировать сайт, который нарушает действующее законодательство.

Закон о новостных агрегаторах вступает в силу 1 января 2017 года. Он устанавливает требования к владельцам таких ресурсов. В числе прочего владелец агрегатора должен хранить на протяжении шести месяцев информацию, которая была размещена агрегатором, и удалять по требованию надзорного ведомства новости, не соответствующие требованиям закона. Кроме того, владелец ресурса несет ответственность за контент новостных изданий, если они не зарегистрированы как СМИ.

В компаниях Google и Microsoft от комментариев воздержались.